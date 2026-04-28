Решение губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о ликвидации всех заведений общепита, осуществляющих продажу алкоголя в жилых домах, необходимо масштабировать на всю Россию. Таким мнением поделился с «Абзацем» первый зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

Депутат назвал подобную практику «хорошим примером», а также отметил, что позитивно оценивает действия Филимонова как врач. По его словам, главным аспектом в этой ситуации является ограждение россиян от «возможностей в любое время где-то выпить или где-то что-то приобрести вредное для здоровья».

Глава Вологодской области сообщил в своем телеграм-канале, что после закрытия всех алкомаркетов на территории региона свою работу также прекратили все «наливайки» и магазины, торговавшие вейпами.

«Закрыли: 610 алкомаркетов; 125 “наливаек”; 316 точек продажи вейпов», — уточнил Филимонов.

Губернатор напомнил, что все алкомаркеты были ликвидированы в 2025 году — торговые точки, по его словам, закрылись, перепрофилировались или сменили формат. Магазины по продаже вейпов и «наливайки» были закрыты в рамках работы, целью которой является народосбережение, в преддверии 1 мая.

Филимонов отметил, что рабочий процесс еще не окончен и региональная администрация занимается им в постоянном режиме, а ситуация в области находится на контроле: ответственные лица продолжают мониторить рынок и своевременно принимают меры реагирования в случае выявления нарушения законодательства и сложившейся практики.