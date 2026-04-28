Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву официальный запрос после появления сообщений о планах ведомства ввести отдельную плату за международный интернет-трафик для пользователей мобильной связи. Он потребовал объяснить, какие альтернативы по развитию Рунета рассматривает министерство, помимо новых ограничений и взыскания платежей с пользователей. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Ранее телеграм-канал «Обратная сторона телекома» опубликовал ответ Минцифры на обращение Ассоциации компаний связи от 27 апреля. В нем говорилось о том, что министерство действительно работает над тем, чтобы брать дополнительную плату с пользователей за международный интернет-трафик на мобильных сетях — то есть фактически за использование VPN. Из письма также следует, что конкретные параметры «механизма дополнительной тарификации международного трафика» пока «находятся в проработке», однако сам факт подготовки нововведения в ведомстве не отрицают.

Минцифры, как писал в марте Forbes, уже предлагало операторам связи ввести плату для абонентов, чей объем международного трафика превышает 15 Гб в месяц. Для тех, кто пользуется только российскими сайтами, такой лимит незаметен, однако активное использование VPN практически гарантированно выведет потребление за эти рамки.

В том же письме Минцифры прямо указывает, что совместно с «уполномоченными государственными органами» принимает меры, «направленные на противодействие использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства». Надзорное ведомство — Роскомнадзор — вправе блокировать такие сервисы через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Операторы связи по закону обязаны препятствовать доступу клиентов к запрещенным ресурсам и взаимодействовать с РКН — в противном случае им самим грозят санкции.

Парфенов напомнил, что аналогичные новости, которые появились в начале марта, вызвали «широкий общественный резонанс и непонимание со стороны граждан». В запросе к Шадаеву он уточнил, что фракция КПРФ неоднократно выступала за прекращение блокировок мессенджеров и социальных сетей, которыми граждане пользуются в повседневной жизни, — однако эти инициативы поддержки не нашли.

«Представляется, что вместо введения дополнительных ограничений и своего рода новых “налогов” на пользование интернетом, а также вместо закупки дорогостоящего оборудования для блокировок, необходимо направить все средства на развитие собственных мессенджеров и видеохостингов, качество которых и удобство для пользователей пока заметно отстает от зарубежных аналогов», — сообщил парламентарий.

Парфенов также указал, что существующие ограничения привели лишь к незначительному уменьшению трафика в иностранных мессенджерах и одновременно к «весьма ощутимому снижению доверия граждан к правительству».

«Прошу вас предоставить информацию о том, какие альтернативные возможности по развитию отечественного сегмента интернета рассматриваются в настоящий момент, помимо взыскания платы за пользование “международным трафиком”, а также создания дополнительных барьеров для граждан при пользовании привычными им мессенджерами и социальными сетями», — добавил депутат.

Ранее глава Минцифры заявлял, что ведомство выступает категорически против штрафов и наказаний за использование VPN и старается снизить его распространение «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей».