Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) прорабатывает вопрос о дополнительной плате за международный трафик для пользователей мобильной связи. Такой ответ ведомство дало на обращение Ассоциации компаний связи, пишет «Коммерсантъ».

В документе Минцифры подтверждает, что в стадии разработки сейчас находятся конкретные параметры «механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей» услуг сотовой связи, включая VPN-трафик.

В письме отмечается, что меры, над которыми работают и другие профильные ведомства, призваны противодействовать использованию VPN-сервисов для обходов введенных российскими властями ограничений и запретов в сетевой сфере.

Минцифры уже обращалось к операторам связи с предложением ввести плату для абонентов мобильных сетей, чей объем международного трафика превышает 15 гигабайт в месяц.

В ответе Департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры напомнили, что операторы связи по закону обязаны препятствовать доступу клиентов к запрещенным ресурсам и взаимодействовать по этому поводу с Роскомнадзором. В противном случае им самим будут грозить меры взыскания со стороны РКН.

Кроме того, департамент отметил, что надзорное ведомство вправе блокировать VPN‑сервисы «в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования», обнаруживая их через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

При этом глава Минцифры Максут Шадаев ранее утверждал, что ведомство категорически против введения штрафов и других наказаний за использование VPN. По его словам, министерство обязано реализовывать поставленную перед ним задачу — снизить уровень использования VPN в России, но пытается делать это «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей».