Российский сериал «Метод 3» с Константином Хабенским в главной роли удалили из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора (РКН). Об этом в своем телеграм-канале сообщил продюсер проекта Владимир Маслов. При этом платформам не дали четких разъяснений причин, указал он.

«Мы запросили разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены. Документы, поступившие в адрес платформ на данный момент не содержат конкретных формулировок», — написал Маслов.

При таких обстоятельствах «невозможно понять границы допустимого» и как следствие — невозможно «предсказуемо и ответственно» работать в этом жанре, рассудил он.

Продюсер подчеркнул, что «Метод» является художественным, игровым произведением с вымышленными персонажами.

«Его герои и события <…> не имеют целью популяризацию или романтизацию реальных преступников. Это жанровое кино 18+, которое работает с тяжелыми темами — природой зла, границами человеческой психики и ценой, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять», — пояснил он.

Маслов назвал некоторые другие сериалы про маньяков, которые показывали на российских федеральных каналах, включая «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым и «Фишер» с Иваном Янковским. По его словам, «Метод 3» в этом смысле не отличается ни от своих же первых сезонов, ни от этих проектов, ни от любых других собратьев по жанру.

«Для индустрии принципиально важно понимать правила работы с таким контентом. Если критерии остаются неясными, под вопросом оказывается не только судьба одного проекта, но и возможность создавать жанровое кино в целом», — заключил продюсер.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе «Кинопоиска», из предписания РКН следует, что «Минкульт выдал заключение о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание».

В службе указали, что по закону контент должен быть удален в течение суток после получения платформой официального требования.

«Метод 3» из восьми серий вышел в ноябре—декабре 2025 года и является сиквелом сериала «Метод» с Константином Хабенским в роли следователя Родиона Меглина. По сюжету, события в нем разворачиваются через пять лет.

«Родион Меглин больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране» , — говорится в аннотации.