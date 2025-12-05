«Полезные» и «продуктивные» переговоры представителей Трампа с Владимиром Путиным так и не закончились подписанием мирного договора. Американист Алексей Забродин рассказывает RTVI, почему глава Белого дома не оставляет попыток помирить Москву и Киев и насколько стороны конфликта стали ближе к миру.

Вышли раз на раз

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф с начала года уже шесть раз слетал в Россию в попытках добиться мирного урегулирования между Москвой и Киевом. Каждый из контактов миллиардера и девелопера (а ныне чуть ли не главного американского дипломата) с президентом Владимиром Путиным заканчивался «продуктивно» и признавался участниками таких дискуссий «полезным». Не стал исключением и последний визит Уиткоффа в Москву 2 декабря, напарником которого на переговорах в Кремле выступил зять Трампа Джаред Кушнер. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, пятичасовая беседа оказалась «полезной, конструктивной и содержательной». По мнению же Дональда Трампа, встреча была «положительной», а у его представителей сложилось «впечатление», что Путин «хотел бы закончить» конфликт и «заключить сделку».

Подобные оценки, наверное, должны вселять оптимизм. Не может же человек, по собственным словам завершивший восемь войн, в этих оценках ошибаться! И не зря ведь Госдепартамент на днях переименовал расположенный в Вашингтоне и учрежденный более 40 лет назад Конгрессом Институт мира (USIP) в «Институт мира имени Дональда Трампа» — «величайшего переговорщика в истории» США! Иногда, правда, «величайший переговорщик» забывает названия только что помиренных стран, вызывая удивление в каких-нибудь Албании или Камбодже, оказавшихся внезапными участниками армяно-азербайджанского конфликта.

Но, с другой стороны, главное ведь результат, а при таких темпах миротворчества немудрено и запутаться.

Проблема в том, что результата на российско-украинском треке как раз и нет. Трамп и представители его команды, конечно, говорят о «прогрессе», но прогресс без результата слабое утешение. Особенно для человека, привыкшего штамповать сделки на нью-йоркском рынке недвижимости.

Как признался после возвращения Уиткоффа и Кушнера из Москвы вице-президент США Джей Ди Вэнс, «российско-украинские отношения стали источником постоянного разочарования… для всего Белого дома». Тем не менее, разочарование не значит уныние, а потому, по словам Вэнса, возможно, «в ближайшие несколько недель появятся какие-нибудь хорошие новости».

Всего полгода назад брошенная вице-президентом фраза про «несколько недель» вызвала бы повышенный интерес у общественности, СМИ и экспертов. Однако администрация Дональда Трампа, как показала практика, плохо дружит со временем и еще хуже следует ею же установленным дедлайнам. Достаточно вспомнить, что буквально недавно глава Белого дома требовал от президента Украины Владимира Зеленского подписать некий «мирный план» (хотя, по словам Путина, сейчас речь идет просто о «списке вопросов для обсуждения») до 27 ноября, а летом грозил Путину мощнейшими санкциями, если боевые действия не остановятся в течение 50 дней. Санкции, впрочем, все-таки были введены, но гораздо позже и несколько не в тех масштабах, в которых было обещано.

Плановое обследование

Так или иначе, было бы несправедливо утверждать, что в российско-украинском урегулировании нет совсем никакого прогресса. И Трамп, и Вэнс, и другие представители американской администрации в этом смысле, безусловно, правы. Еще год назад никто и подумать не мог о возможности переговоров, а сегодня в Москве и Киеве с подачи Вашингтона обсуждают, сокращают и дополняют определенный документ. У некоторых, правда, возникли сомнения в авторских правах США на него, но сейчас это уже и не так важно. Важно, что обе стороны согласились с ним работать, а его изначальная версия уже претерпела, судя по всему, серьезные изменения.

Утечки в СМИ и официальные комментарии вовлеченных в дискуссии сторон говорят о том, что с частью пунктов в той или иной степени согласны и в Москве, и в Киеве. А из Вашингтона и вовсе звучат духоподъемные заявления о согласовании большей части плана, и говорится, что осталось утрясти лишь пару моментов. Как заверил накануне Трамп во время церемонии зажигания огней на рождественской ели, США «напряженно работают» над урегулированием и «в итоге это сделают».

Однако количество согласованных пунктов не имеет, по сути, никакого значения, если среди оставшихся числятся ключевые точки разногласий.

И главная из них — вопрос той части территории Донецкой области, которая по-прежнему остается под контролем Киева.

«Сейчас они буквально сражаются за пространство в 30—50 километров и за оставшиеся 20% Донецкой области», — заявил госсекретарь Марко Рубио после возвращения Уиткоффа и Кушнера из Москвы, добавив, что Вашингтон пытается «понять, с чем украинцы могли бы согласиться».

Конечно, в плане есть и другие вызывающие разногласия моменты — будь то ограничение численности украинской армии, формат гарантий безопасности Украине или, например, будущее замороженных российских активов. Но ничего из этого не выглядит неразрешимой задачей, тогда как территориальный вопрос из раза в раз заводит переговоры в тупик.

Москва отказывается замораживать боевые действия по линии соприкосновения, а Киев — без боя отдавать остающуюся под его контролем территорию Донбасса. И как сблизить позиции сторон в этом вопросе, США пока так и не придумали.

Дональд Трамп, который уже ждет результата гораздо дольше, чем он к тому привык, нервничает и пытается давить на Киев, обвиняя Зеленского в нежелании уступить по всем фронтам. Однако совсем уж обвинить Украину в неготовности к компромиссам он тоже не может. В конце концов, именно Трамп в феврале открыто ругался с Зеленским в Белом доме, пытаясь заставить того согласиться на заморозку боевых действий по линии соприкосновения. И если год назад в Киеве видели мирное урегулирование исключительно как выход на границы 1991 года, то теперь в украинской столице вполне поддерживают выдвинутое изначально Трампом предложение о заморозке по линии фронта.

В какой-то степени президент США попал в ловушку, которую сам случайно и расставил. Обещая во время предвыборной борьбы помирить Россию и Украину, республиканец ввязался в миротворчество без какой-либо подготовки. Никакого плана, никакого тщательного сбора информации о том, на что готовы и не готовы стороны, не было. Только безграничная вера в свой авторитет и способность заключать «сделки». А заморозить боевые действия по линии соприкосновения, видимо, казалось Трампу наиболее простым делом. Но чем чаще Уиткофф летал в Россию, тем отчетливее глава Белого дома осознавал, что урегулировать конфликт легко и быстро не получится. И теперь президент США, уже однажды заставив своего украинского коллегу отступить от прежних позиций, фактически пытается уговорить того отступить еще раз — от Трампом же и предложенного сценария.

Трудности миротворчества

И все же, что же будет дальше? Честного ответа на него никто дать не может. По сути, единственное, что заставляет российско-украинское урегулирование оставаться частью информационной повестки — это никуда не исчезнувшее желание Трампа добиться прекращения боевых действий. При этом президент США, обычно теряющий интерес к процессам, занимающим слишком много времени, тут проявляет нетипичную для себя вовлеченность.

Набор инструментов у Дональда Трампа довольно ограничен. В попытках надавить на Украину республиканец сейчас пытается апеллировать к «неизбежности» потери Киевом контроля над оставшейся частью Донбасса. Но аргументы в виде прогнозов и предположений — не самый действенный рычаг принуждения. А, например, давить на Зеленского сокращением военных прямых безвозмездных поставок вооружений от США Трамп не может, ведь он их и так давно перекрыл.

Давить на Россию у него тоже получается плохо. В команде и окружении Трампа есть люди, которых по традиции можно было бы отнести к «ястребам», желающим занять более жесткую линию по отношению к Москве. Например, тот же сенатор Линдси Грэм уже не раз выражал готовность дать ход законопроекту с мощнейшими санкциями по первому требованию Трампа. А нынешний госсекретарь Марко Рубио в прошлом был напарником Грэма по разработке в Сенате различных ограничительных мер против России. Однако ни тот, ни другой не готовы действовать без отмашки главы Белого дома. И вся «ястребиность» того же Рубио сводится к повторению тезисов Трампа, только в более структурированной и менее восторженной манере, а также к более мягкой проработке пунктов мирного плана с Украиной.

Так или иначе, США при Дональде Трампе за без малого год действительно добились прогресса в российско-украинском урегулировании.

И в нынешней ситуации Америка уже вряд ли свернет с тропы миротворчества. Но это, пожалуй, единственное, в чем можно почти не сомневаться. В то время как уверенности в том, что в течение «нескольких недель» нас ждут «хорошие новости», по-прежнему нет. И в миротворчестве, к сожалению, сам его процесс и методы не столь важны.

