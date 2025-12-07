Конфликт России и Украины близок к завершению, однако остаются нерешенными вопросы принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории Донбасса, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне в Калифорнии.

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <…> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал он.

Келлога также спросили о давлении на Россию с целью завершения конфликта. В ответ спецпосланник Дональда Трампа заявил, что считает действенными экономические меры, в том числе против «теневого флота». Направлять на Украину войска США не планируют, добавил Келлог.

До этого госсекретарь США Марко Рубио назвал территории Донбасса ключевым пунктом спора в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее Bloomberg сообщил, что европейские союзники Киева убеждают украинского президента Владимира Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса и мирную сделку без «серьезных» гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Как пишет агентство, представители Европы намерены донести эту позицию до Белого дома и отправиться в США для обсуждения переговоров.

Как идут переговоры

2 декабря спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По итогам встречи помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что по территориальному вопросу «компромиссного варианта найдено не было».

5 декабря Уиткофф и Кушнер провели в Майами переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. В Госдепартаменте США сообщили, что стороны среди прочего согласовали «рамки мер безопасности», обсудили «необходимые средства сдерживания» и выразили согласие с тем, что «реальный прогресс на пути к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру».

Позже Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским. В ходе беседы они обсудили вопросы мирного урегулирования, в том числе территориальные. Украинский президент оценил переговоры как «очень сфокусированные» и «конструктивные».

Как пишет Axios со ссылкой на источники, разговор спецпосланников Трампа с Зеленским был «сложным». Один из собеседников сообщил, что в ходе разговора обсуждалось требование Москвы по выводу украинских войск из Донбасса. США пытаются «разработать новые идеи для решения этой проблемы», рассказал источник. Кроме того, обсуждался вопрос гарантий безопасности США для Украины. Стороны добились «значительного прогресса» и приблизились к соглашению, но предстоит еще много работы, резюмировал собеседник Axios.

Путин после переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Кремле заявил, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России «в любом случае» — военным или любым другим путем.