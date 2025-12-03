Выступая перед журналистами после встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что мир на Украине стал «точно не дальше» после переговоров.

Журналисты спросили Ушакова, ближе или дальше стал мир по итогам переговоров Путина и Уиткоффа.

«Не дальше — это точно. Но предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве», — сказала помощник президента.

По его словам, американская делегация после переговоров вернется в Вашингтон, и затем, вероятно, представители Белого дома свяжутся с Москвой по телефону.

Ранее предполагалось, что после визита в Россию представители США проведут встречу с украинской стороной.

«Уиткофф и Кушнер нам пообещали, что не поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой в родной Вашингтон», — рассказал Ушаков.

Вечером 2 декабря в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что основной темой переговоров станет обсуждение обновленной версии американского мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Вместе с Уиткоффом в Москву прибыл зять Трампа Джаред Кушнер, а с российской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

Также, по словам помощника российского президента, Москва, кроме изначального плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, получила еще четыре документа. Ушаков добавил, что не может раскрывать их суть, но все документы касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.

«Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам и не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы», — сказал помощник президента.

Помимо урегулирования конфликта на Украине, стороны также обсуждали экономическое взаимодействие между США и Росссией.

«Сейчас было подчеркнуто, что если мы действительно хотим сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому, как в Москве, так и в Вашингтоне», — сообщил Ушаков.

Помощник президента напомнил, что на предыдущих российско-американских переговорах перспективам будущего экономического взаимодействия двух стран также было уделено много внимания.

Ушаков добавил, что стороны договорились не раскрывать суть переговоров. Это решение он назвал «вполне логичным».

«Они [представители американской делегации] отрапортуют в Вашингтон, затем поедут в Вашингтон и доложат уже лично президенту [США Дональду] Трампу о том, что они обсуждали с президентом Путиным в Кремле», — пояснил Ушаков.

Что касается возможности встречи президента России и американского лидера, то она зависит от результатов усилий переговорщиков на пути урегулирования.