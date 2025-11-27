Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве 19 ноября рассказал, что предыдущие методы урегулировать конфликт на Украине не сработали и американский лидер Дональд Трамп хотел бы использовать новый подход. Об этом сообщил журналист Саймон Шустер в статье The Atlantic.

Дрисколл встречался с дипломатами после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленский. Глава ведомства, как пишет газета, приехал в Киев для того, чтобы оценить готовность Украины пойти на уступки в мирном процессе. Тогда в СМИ уже был опубликован американский мирный план из 28 пунктов.

По словам Шустера, от Дрисколла дипломаты требовали пояснений, из-за чего США так резко сменили курс. Ответ, как отмечают американские и европейские чиновники, заключался в том, что «другие способы прекращения конфликта не сработали». Кроме того, министр армии сказал, что любые дальнейшие промедления «приведут к новым жертвам и потерям территории для Украины, и Трамп хотел бы использовать новый подход».

Ранее президент США заявил, что что «мирный план», подготовленный Вашингтоном, по итогам переговоров с участниками конфликта на Украине был сокращен с 28 пунктов до 22. Трамп призвал называть проект «концепцией», а не полноценным планом.

CNN при этом отмечает, что у сторон осталось несколько разногласий по трем ключевым положениям плана: сдача Киевом всего Донбасса, ограничение численности вооруженных сил Украины и ее отказ от вступления в НАТО.

Asas Media также писало, что этот план создавался без ведома Украины, Европы и даже части американских структур. Ливанское издания отмечает, что отправной точкой стала тайная встреча во Флориде Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. По данным источника Asas Media, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров обсуждал документ в Майами до его передачи Киеву, а копия была направлена Турции.

По ситуации на 26 ноября обсуждается уже 19-пунктный план, который, по мнению украинской стороны, вызывает больше оптимизма.

На прошлой неделе Дрисколл заявил, что российская армия наращивает масштаб и темп своих воздушных атак и способна сражаться практически бесконечно. Он предупредил, что ситуация для Украины со временем будет только ухудшаться. Глава ведомства призвал Киев заключить мирное соглашение сейчас, пока он не оказался в еще более слабой позиции. Также на встрече в украинской столице американская делегация заявила, что оборонная промышленность США не способна и дальше поставлять Украине оружие и средства ПВО в необходимом объеме.