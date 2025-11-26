Ливанское издание Asas Media сообщает, что разрабатывавшийся командой Дональда Трампа план урегулирования конфликта на Украине создавался без ведома Киева, Европы и даже части американских структур. По данным издания, спецслужбы заявляли, что не были осведомлены о документе и предупреждали о его рисках. В Конгрессе, как утверждается, слышали от госсекретаря Марко Рубио, что этот план — «российские мечты», хотя позже он подчеркнул, что он был «разработан в Америке».

По информации Asas Media, отправной точкой стала тайная встреча Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым во Флориде. Источники издания также утверждают, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров обсуждал документ в Майами до его передачи Киеву, а копия была направлена Турции.

Asas Media пишет, что большинство из 28 пунктов плана фактически фиксируют победу России: Украине запрещается вступать в НАТО конституционным путем, ограничиваются ее вооруженные силы, вводятся рамки западных поставок оружия, а также предусматривается признание российского контроля над Крымом и Донбассом. Разделы о гарантиях безопасности и восстановлении Украины, по оценке издания, прописаны расплывчато.

После объявления плана, отмечает издание, звучали противоречивые заявления: в США утверждали, что Умеров согласился с документом, но он это отрицал. Сообщения о возможном давлении Вашингтона также были опровергнуты. Европейские страны публично называют план «основой для переговоров», но, по данным Asas Media, фактически его не поддерживают.

Издание считает, что реализация плана закрепила бы успех Москвы и позволила бы ей усилить влияние в соседних регионах, при этом создав прецедент, который могут использовать другие державы, включая Китай.