Администрация президента США Дональда Трампа давит на Украину, стремясь заставить ее принять условия мирного плана. Об этом 26 ноября пишет NBC News. Как утверждает издание, на встрече в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что украинские войска находятся в отчаянном положении и могут вскоре потерпеть поражение.

По словам Дрисколла, российская армия наращивает масштаб и темп своих воздушных атак и способна сражаться практически бесконечно. Он предупредил, что ситуация для Украины со временем будет только ухудшаться. Министр призвал украинские власти заключить мирное соглашение сейчас, пока Киев не оказался в еще более слабой позиции. Также американская делегация сообщила, что оборонная промышленность США не способна и дальше поставлять Украине оружие и средства ПВО в необходимом объеме.

Этот ультиматум стал частью борьбы внутри администрации Трампа между двумя противоборствующими силами. Один, во главе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, считает главным препятствием к миру Украину и выступает за силовое давление на Киев с целью заставить его пойти на значительные уступки. Представители другого лагеря, который представляет госсекретарь Марко Рубио, считают, что Россия пойдет на уступки только под давлением санкций.

Изначальный 28-пунктный план требовал от Украины уступить контролируемые Россией территории, сократить вооруженные силы до 600 тысяч человек, отказаться от вступления в НАТО. После критики документа Рубио провел переговоры в Женеве, в результате которых неприемлемые для Украины положения были изъяты или пересмотрены.

По ситуации на 26 ноября обсуждается уже 19-пунктный план, который, по мнению украинской стороны, вызывает больше оптимизма.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство пересмотренным проектом мирного плана, заявив, что он может быть отвергнут.