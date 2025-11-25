Владимир Путин оказался в позиции, при которой его устраивает любой итог обсуждения мирного плана США — как его принятие, так и провал. Об этом пишет The New York Times. По данным газеты, Украина и европейские страны спешат изменить предложенный Вашингтоном документ из 28 пунктов, разработанный с учетом пожеланий Москвы, а Кремль наблюдает за процессом со стороны.

NYT напоминает, что Путин заявил: план может стать основой для урегулирования, если пройдет «предметное обсуждение», но Россия готова «достигать своих целей вооруженным путем». Он также предупредил, что новые украинские города могут перейти под контроль российских войск — «может быть, не так быстро, как хотелось бы, но неизбежно».

Издание отмечает, что ресурсы России не безграничны, однако Путин уверен, что время работает на Москву, тогда как Украина сталкивается с нехваткой вооружений, финансов и единства западной поддержки. На Киев давит и Вашингтон: Дональд Трамп ожидает ответа по мирному плану к четвергу.

Кремль подтверждает, что многие положения проекта приемлемы, включая отказ Украины от вступления в НАТО и вывод войск с оставшейся под ее контролем части Донецкой области, которая должна стать демилитаризованной зоной. В то же время неясно, согласится ли Москва на изменения, которые предлагают США и Европа.

По оценке экспертов, которых цитирует NYT, Россия пытается использовать ситуацию для ослабления поддержки Киева его союзниками. В заключение издание пишет, что Кремль видит для себя выгоду как в достижении соглашения, так и в провале переговоров.