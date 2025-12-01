2 декабря спецпосланник американского президента Стив Уиткофф вновь встретится с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что переговоры пройдут во второй половине дня. Главная тема — план США по урегулированию военного конфликта на Украине, который за неделю с небольшим успел претерпеть серьезные изменения. Однако не стоит строить завышенных ожиданий и ставить на то, что текст мирного договора будет сразу утвержден, считают в экспертном сообществе. Подробнее — в материале RTVI.

Переговоры за переговорами

С тех пор, как 20 ноября в СМИ появилась утечка первого мирного плана администрации Белого дома, для американских переговорщиков началась череда встреч и согласований. Драфт соглашения изначально состоял из 28 пунктов, но по ходу дела сокращался. Первый этап изменений прошел 23 ноября — тогда делегации Вашингтона и Киева обсуждали детали плана в Женеве.

После этого стали появляться сообщения, что документ сократился до 19 пунктов, поскольку первоначальный драфт, по мнению Украины и европейских стран, был слишком «пророссийским».

Следующим шагом стала встреча 25 ноября в Абу-Даби. Ее подробности держались в секрете, но американские СМИ заранее сообщили, что в столице ОАЭ находилась делегация США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом. Там же находились руководители украинской и российской разведок для встречи по другим вопросам, но их планы изменились, писал тогда портал Axios.

Впоследствии помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что встреча между Москвой и Киевом в Абу-Даби действительно состоялась, однако мирный план на ней не обсуждали.

При этом Дональд Трамп заявил журналистам, что соглашение, разработанное, как утверждали в СМИ, совместно Вашингтоном и Москвой, сократилось до 22 пунктов.

На данный момент существует, как минимум, три варианта мирного плана США — в разной вариации. Кроме того, так называемая «евротройка» (Франция, Германия и Великобритания) еще в Женеве представила свое видение мира на Украине. Так что суммарно вариантов четыре.

И снова в Москву

Теперь же, как любят говорить западные политики и дипломаты, «мяч на стороне России». 2 декабря Стив Уиткофф вновь посещает в Москву, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. Если верить словам спецпосланника Трампа, которые он сказал в начале ноября, это будет его седьмая личная встреча с российским лидером.

Но Уиткофф приехал в Москву не один — вместе с ним на переговоры прибыл и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов отметил в беседе с RTVI, что не стоит особенно надеяться на краткосрочное решение украинского конфликта.

«Думаю, точно не нужно сейчас строить никаких завышенных ожиданий. Уиткофф будет добиваться от Москвы [принятия] тех позиций, того плана, который он привезет. Мы видели лишь первый вариант из 28 пунктов. После этого план модернизировался и модифицировался в 19 пунктов по итогам первых контактов с Украиной. На днях опять прошли переговоры, после чего еще какие-то дополнения были внесены в эти предложения. С этими новыми предложениями Уиткофф и приезжает в Москву», — отметил собеседник RTVI.

Эксперт подчеркнул, что позиции России и Украины «диаметрально противоположные», а по некоторым вопросам они друг для друга и вовсе «совершенно явно неприемлемы».

Среди ключевых тем на переговорах Путина и Уиткоффа — территориальный вопрос и расширение НАТО на Восток, то есть возможность вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Позиция России, как мы знаем, — категорический отказ, чтобы этого не произошло. У Украины противоположная позиция. А среди членов НАТО позиции разделились. Этот вопрос еще очень далек от урегулирования», — рассказал Денис Денисов.

Кроме того, по словам эксперта, существует отдельный трек, связанный с российско-американскими отношениями. Он предположил, что Владимир Путин и Стив Уиткофф затронут еще несколько вопросов, которые обсуждались во время встречи на Аляске.

«Не думаю, что о них будут особенно много говорить в публичной плоскости, потому что это специфические вопросы, которые далеко не всегда требуют вынесения на широкое обсуждение. К примеру, это могут быть вопросы, связанные с потенциальной гонкой вооружений, а также вопросы технического характера, связанные с функционированием дипломатических представительств на территории друг друга. Но все-таки тема переговоров по Украине будет доминирующей», — заключил эксперт в разговоре с RTVI.

Встреча в Майами

Перед тем, как полететь в российскую столицу, спецпосланник Трампа вместе с Джаредом Кушнером и госсекретарем США Марко Рубио побывал в Майами, чтобы встретиться там с украинской делегацией, которую возглавил глава СНБО Рустем Умеров. Изначально предполагалось, что обсуждение мирного плана пройдет между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако этого не произошло. «РБК-Украина» со ссылкой на источник пишет, что после переговоров во Флориде Киев настаивает на личной встрече президентов.

Это была последняя встреча по модернизации «плана Трампа» перед тем, как представить его Кремлю.

CNN отмечал, что в Майами делегации обсуждали будущее Украины в Североатлантическом альянсе. Источник телеканала рассказал, что проговаривался сценарий, в котором Киев «фактически будет лишен возможности» вступить в НАТО. При этом такую схему будут реализовывать через договоренности, которые странам-членам военного блока предстоит обсуждать с Россией напрямую.

Издание Axios со ссылкой на украинских чиновников отмечало, что обсуждения во Флориде, главным образом, были сфокусированы на определении границы «де-факто» между Россией и Украиной в рамках потенциального мирного соглашения.

Изначально переговоры шли в расширенном составе, но потом остались лишь Рубио, Уиткофф, Кушнер, Умеров, а также начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и замглавы ГУР Вадим Скибицкий. В таком узком кругу переговорщики практически полностью сосредоточились на территориальном вопросе.