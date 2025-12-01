Делегации США и Украины на переговорах в штате Флорида обсудили сценарий, по которому Украина «фактически будет лишена возможности» вступить в НАТО, передает CNN со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ходом этой встречи.

Предполагается, что эту схему можно реализовать через договоренности, которые страны-члены НАТО должны будут напрямую обсудить с Москвой.

Как пояснил собеседник телеканала, «Украину никто не заставит официально, в юридическом смысле, отказаться от стремления» вступить в Альянс.

«Но если США нужно о чем-то договориться с Россией на двусторонней основе или если Россия хочет получить некие многосторонние гарантии от НАТО, то это не вовлекает Украину в процесс принятия решений», — продолжил он.

Источник подчеркнул, что окончательное решение по этому варианту компромисса пока не принято, а последнее слово останется за президентом Украины Владимиром Зеленским. Инсайдер также предположил, что сценарий, скорее всего, будет непопулярным среди стран НАТО.

Однако, по оценке CNN, происходящее свидетельствует о том, что американо-украинские переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа продолжаются, и что в свете его намерения направить в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа изучаются «креативные решения, позволяющие осторожно обойти красные линии Киева».

Информированный источник РБК-Украина подтвердил, что на переговорах во Флориде затрагивалась тема членства Украины в НАТО. По его словам, делегация Киева донесла до американцев свою позицию — в частности, о том, что «курс на членство в Альянсе закреплен в [украинской] Конституции, и ее изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом», пишет агентство.

По словам собеседника РБК-Украина, американцы на встрече продемонстрировали готовность прислушаться к аргументам Украины, но постоянно ссылались на возражения России, уверяя, что бессильны изменить ситуацию.

«Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона есть, и она требует вот этого и этого. Мы как посредники должны обеспечивать, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию, если другая сторона говорит “нет” — то что мы сделаем?» — процитировало его агентство.

В переговорах во Флориде 30 ноября участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы государства — бизнесмен Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Встреча стала продолжением дискуссий между представителями США, Украины и Европы, которые на прошлой неделе в Женеве, по данным РБК-Украина, дорабатывали проект мирного плана Трампа, «чтобы сделать его более выгодным для Киева». Издание утверждает, что документ в итоге был изменен по сравнению с первоначальной версией. Ранее об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз.

Содержание предложенного Трампом проекта мирного соглашения из 28 пунктов СМИ раскрыли 20 ноября. Один из пунктов требует от Украины закрепить в Конституции внеблоковый статус, а от НАТО — зафиксировать в учредительных документах отказ от ее принятия в свои ряды в будущем. Как пишет CNN, это одно из ключевых требований России и одно из «наиболее проблемных» первоначальных условий, поскольку украинские официальные лица продолжают его отвергать.

Еще один из самых спорных вопросов на переговорах — это требование к Украине отказаться от территорий Донбасса, которые уже включены в состав России, но не находятся под контролем ее войск. По словам источника CNN, обсуждения по этой теме также продолжаются.