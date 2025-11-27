Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что боевые действия на Украине завершатся, когда армия противника покинет занимаемые ею территории.

«Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — отметил президент.

Говоря о боевых успехах российских войск, глава государства рассказал, что темп их продвижения в зоне военной операции заметно увеличивается и по всем направлениям сохраняется позитивная динамика.

По словам Путина, 70% территории Красноармейска находится под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ).

«Волчанск — он почти полностью в наших руках. Это на харьковском направлении», — добавил глава государства.

В Северске, подчеркнул президент, российские военные заняли 1,7 тыс. зданий из 8 тыс. Глава государства отметил, что военнослужащие России пробиваются ударными темпами по северу Запорожской области, уже подошли к Гуляйполю и пойдут дальше.

Путин предрек «неизбежное» сворачивание фронта для Киева, если ситуация аналогичная Купянску произойдет на других участках. Президент России рассказал, что со слов командиров, отдельные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу реки Оскол, где заблокировано 15 батальонов украинских войск, «уже выглядят как бомжи».

Глава государства отметил, что в октябре ВСУ потеряли более 47 человек убитыми и ранеными. Главной проблемой украинской армии Путин назвал разрыв между потерями и числом военных, которые могут быть направлены в зону боевых действий.

Президент добавил, что Россия хочет договориться с Украиной, однако юридически это практически невозможно. Подписывать документы с нынешней украинской властью бессмысленно, подчеркнул он.

Ранее Путин заявил о принципиальной готовности Кремля рассматривать перечень пунктов, предложенных США в рамках мирного плана по Украине, в качестве основы для будущих договоренностей.

Ключевым условием президент назвал необходимость перевода этого проекта на профессиональный «дипломатический язык». Он добавил, что окончательный вариант мирного соглашения пока отсутствует и говорить об этом преждевременно и даже «невежливо».

Глава государства подчеркнул, что перечень возможных мирных договоренностей был сформирован после его визита на Аляску. При этом отдельные положения документа обсуждались и до российско-американского саммита, отметил он.