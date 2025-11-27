Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил о принципиальной готовности Кремля рассматривать перечень пунктов, предложенных США в рамках мирного плана по Украине, в качестве основы для будущих договоренностей. Ключевым условием при этом он назвал необходимость перевода данного проекта на профессиональный «дипломатический язык».

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время преждевременно и даже «невежливо» говорить о каких-либо окончательных вариантах мирного соглашения, поскольку таковые на данный момент отсутствуют.

«В целом мы видим, что американская сторона в определенной степени учитывает нашу позицию, которая обсуждалась как до встреч в Анкоридже, так и после переговоров на Аляске, — отметил Путин. — В некоторых аспектах нам, безусловно, необходимо садиться за стол переговоров и серьезно обсуждать конкретные вопросы. Для этого весь представленный документ требует тщательной обработки и изложения в корректных дипломатических формулировках».

Глава государства также сообщил, что перечень возможных мирных договоренностей был сформирован после его визита на Аляску, отметив при этом, что отдельные положения документа обсуждались и до российско-американского саммита.

Президент пояснил, что после этого состоялись переговоры в Женеве между американской и украинской делегациями. По словам Путина, стороны, как он понял, договорились между собой разделить все 28 пунктов на четыре отдельных блока, после чего данная информация была передана российской стороне.

Вместе с тем глава государства подтвердил запланированный визит американской делегации в Москву на следующей неделе. Он подчеркнул, что именно в ходе этих переговоров стороны приступят к предметному и серьезному обсуждению каждого из предложенных пунктов будущего соглашения.

Путин также обозначил одну из ключевых тем для предстоящих переговоров. Речь идет о необходимости для Москвы и Вашингтона найти формулу, при которой западные страны де-факто признают Крым и новые регионы частью России, но при этом смогут избежать формального юридического признания.

Особую озабоченность Москвы, по словам президента, вызывает вопрос о возможной попытке Украины вернуть эти территории силой. Принципиально важным является определение статуса такого вторжения: будет ли оно расценено как нападение на суверенную территорию России со всеми вытекающими последствиями или же мировое сообщество воспримет его как попытку Киева вернуть «законно принадлежащие ему земли».

Что касается содержания мирного плана, то первоначальная американская инициатива состояла из 28 пунктов. Ключевым элементом этого документа являлось предоставление Украине надежных международных гарантий безопасности. Однако впоследствии, по итогам переговоров в Женеве, документ претерпел изменения и был сокращен до 22 пунктов.

Официальная публикация текста плана мирного урегулирования нигде не производилась, и его содержание известно лишь из сообщений СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Так, по информации Politico, в результате женевских обсуждений из документа были исключены наиболее сложные территориальные вопросы, в частности, вопрос о будущем статусе Донбасса и его переходе под юрисдикцию России. Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщало, что из окончательной редакции инициативы был удален пункт, касающийся разблокировки замороженных за рубежом российских активов.