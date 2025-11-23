Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, будет готов к компромиссу по вопросу передачи Донбасса под контроль России в обмен на мирное соглашение. Об этом пишет Washington Post (WP).

Как рассказали изданию американские чиновники, Умеров об этом рассказал на встрече во Флориде.

Также он высказался по поводу еще одного пункта, на котором настаивает российская сторона, — сокращение численности ВСУ, отмечает WP. По словам Умерова, Киев «может согласиться ограничить свою армию до 600 тысяч человек».

Однако, как пишет издание, второй тезис пока вызывает споры. Собеседник газеты допустил, что в итоге цифра в 600 тыс. может быть изменена (в большую сторону) либо этот пункт могут исключить.

23 ноября в Женеве встретятся представители США и Украины, которые будут обсуждать соглашение об урегулировании конфликта Москвы и Киева, состоящее из 28 пунктов. По данным CNN, туда уже прилетел министр армии США Дэниел Дрисколл, который, по предварительным данным, должен стать новым спецпредставителем американского президента по Украине.

Согласно источникам WP, американская сторона признает, что указанные в соглашении гарантии безопасности со стороны США недостаточны.

Вашингтон не исключает, что если Москва и Киев не согласуют размещение на территории Украины европейских миротворцев, то он может передать ВСУ ракеты Tomahawk. Собеседники издания выразили уверенность, что Украина не будет использовать их превентивно против России, поскольку это лишит ее поддержки США и Европы.

Один из собеседников газеты подчеркнул, что для Вашингтона крайне важно урегулировать вопрос украинского суверенитета, так как США опасаются повторения сценария «второй Югославии», распад которой привел к длительным конфликтам в регионе.

Критики мирного соглашения настаивают, что предложенный администрацией Белого дома документ приведет к тому, чего американские чиновники, по их словам, пытаются избежать — к подрыву украинского суверенитета.

Сам президент США Дональд Трамп хоть и настаивал на том, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение до Дня благодарения, но позднее отрицал, что документ является окончательным предложением по принципу «бери или уходи».

WP отмечает, что в данном случае все будет зависеть от украинского президента — если он согласится подписать этот план, то дальше все вопросы будут касаться только России, а если нет, то конфликт продолжится дальше. Издание подчеркивает, что Зеленский сейчас «стоит перед самым мучительным выбором своего президентства»: отказаться от территорий, за что его не простят украинцы или отказаться подписывать документ и тогда боевые действия продолжатся.

Переговорный процесс по поводу заключения мирного соглашения начался почти месяц назад, рассказали источники газеты. В сделке участвовали представители США, России, Украины и стран Европы.

Согласно документу, Украина должна вывести войска примерно с 25% территории Донбасса. Эти участки региона формально будут под контролем России, но фактически станут демилитаризованной зоной.

В статье говорится, что из-за политической нестабильности на Украине американские чиновники включили пункт о проведении национальных выборов в стране в течение 100 дней после подписания соглашения.

Также, как рассказал источник WP, США и их союзники пообещали Киеву помочь построить защитную «стену» вдоль линии прекращения огня с использованием передовых технологий.