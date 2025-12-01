Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направится в Москву 1 декабря, сообщает AFP со ссылкой на источники. По его данным, посланник встретится президентом России Владимиром Путиным 2 декабря.

В воскресенье, 30 ноября, в Майами переговоры состоялись между американскими и украинскими чиновниками. После встречи президент США Дональд Трамп подтвердил, что Уиткофф в ближайшее время отправится в Россию.

О решении направить своего специального посланника в Москву для проведения переговоров американский лидер заявил 25 ноября. Параллельно с этим визитом, отметил Трамп, другая встреча будет проведена по линии дипломатии: министр армии США Дэн Дрисколл проведет переговоры с представителями Украины. Таким образом, Белый дом инициирует два параллельных диалога с ключевыми сторонами конфликта.

По словам президента США, для достижения соглашения нет дедлайна. Трамп также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы приехать в США, но сначала необходимо заключить сделку. Американский лидер отметил, что переговоры «идут хорошо».