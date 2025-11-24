Пункт мирного плана Европейского союза (ЕС) о вступлении Украины в НАТО неприемлем для России. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

«Это очень хитрая история <…> То есть американский план говорит не вступать в НАТО, и тут же Европа говорит вступать. НАТО для нас неприемлемо абсолютно точно», — отметила она.

Журова напомнила, что в вопросе урегулирования конфликта есть только две стороны. Вашингтону, по ее словам, «позволили» стать посредником, но это не означает, что другие страны смогут добиться таких же привилегий.

«Боже, у них у всех свои мирные планы. А Европа-то здесь при чем вообще?» — выразила недоумение депутат.

Ранее британские СМИ опубликовали европейскую альтернативу мирному плану по Украине. В документе предлагается, в частности, предоставить Киеву гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 устава НАТО, ограничить численность украинской армии 800 тыс. человек «в мирное время», а также начать переговоры о территориях «с линии соприкосновения».

23 ноября в Женеве прошли переговоры между США и Украиной. Их участники заявили, что разработали «обновленную и улучшенную» концепцию мира, внеся изменения в первоначальный план, который был опубликован украинской стороной на прошлой неделе.

Как позже объяснили в Белом доме со слов украинской делегации, изменения «отражают национальные интересы» Киева и «отвечают основным стратегическим требованиям». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что еще предстоит отдельно проделать работу по таким вопросам, как роль НАТО в обеспечении гарантий безопасности Украины.

24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала официальных сведений о результатах состоявшихся в Женеве переговоров, поэтому обсуждать изменения в плане мирного урегулирования, основываясь на публикациях в СМИ, было бы некорректно. Он добавил, что встреча российской и американской делегаций на текущей неделе не ожидается — во всяком случае, пока.