Россия еще не получила от США официальные сведения о результатах состоявшихся накануне в Женеве переговоров украинской делегации с американской и европейской, поэтому обсуждать возможные изменения в плане мирного урегулирования, основываясь на публикациях в СМИ, некорректно. Об этом 24 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней, из Женевы, в том числе. Но официально мы пока ничего не получали», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также заявил, что Москва не располагает и информацией о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в ближайшее время.

«Мы не знаем, приедет ли глава киевского режима в Вашингтон, что именно будет обсуждаться, какой текст выработан а Женеве. Такой информацией мы пока не располагаем», — повторил Песков.

По его словам, встреча российской и американской делегаций на текущей неделе не ожидается — во всяком случае, пока.

«Хочу напомнить, президент Путин сказал, что мы остаемся открытыми для таких контактов и для переговоров. Пока никакой конкретики по переговорам с нами нет», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

На просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в СМИ данные о возможных коррективах американского плана урегулирования конфликтов по итогам женевских переговоров Песков ответил, что обсуждать подобные вопросы через СМИ «невозможно и некорректно».

«Вы предлагаете сравнивать по сути публикации в СМИ. Мы не знаем, насколько это все достоверно. Мы не знаем, насколько это всё соответствует реальности. Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ», — заявил представитель Кремля.

Он призвал дождаться информации об итогах вчерашних переговоров по официальным каналам и уже на ее основании делать какие-либо выводы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что американская и украинская делегации скорректировали несколько пунктов плана урегулирования конфликта. В частности, Киев настаивает на том, чтобы территориальные вопросы обсуждались только после прекращения огня в рамках дальнейшего переговорного процесса, причем начинать это обсуждение предлагает с нынешней линии соприкосновения.