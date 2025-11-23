Украина и ее европейские союзники настаивают на том, что переговоры с Россией о территориальных вопросах возможны только после прекращения боевых действий на текущей линии соприкосновения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вариантом мирного соглашения, которое Киев представил американской делегации на переговорах в Женеве.

Также в документе указаны следующие пункты, пишет агентство: 1) предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО о коллективной обороне; 2) использование замороженных российских активов для восстановления Украины и выплате компенсаций; 3) отказ уступить России подконтрольные ВСУ территории на востоке страны.

Кроме того, согласно информации собеседников Bloomberg, Вашингтон получит компенсацию за предоставленные Киеву гарантии безопасности, а российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Москва не согласится возместить «причиненный ущерб».

Остальные санкции будут сниматься поэтапно, и Россия постепенно вернется в мировую экономику при соблюдении условий соглашения. Любое заключенное сторонами соглашение будет проходить под надзором США, уточняется в статье.

23 ноября в Женеве проходит встреча делегаций США, Украины и стран ЕС, которые обсуждают американский план по урегулированию российско-украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что документ был составлен с учетом пожеланий как Москвы, так и Киева.

Предложенное американской стороной соглашение предусматривает вывод ВСУ из подконтрольных Киеву участков Донбасса, которые в итоге должны стать нейтральной демилитаризованной буферной зоной. США также официально признают российскими Крым, а также ЛНР и ДНР. Большая часть остальной линии фронта, включая Херсонскую и Запорожскую области, будет фактически заморожена.

Кроме того, американское предложение включает в себя ограничение численности украинской армии до 600 тыс. военных. Однако, как отмечают источники Bloomberg, этот показатель может быть пересмотрен в ходе переговоров. Ранее Украина настаивала на необходимости иметь армию численностью не менее 800 тыс. человек.

Ранее европейские лидеры вместе с членами «Большой семерки» — Канадой и Японией — выступили против изменения границ Украины и ограничения численности ее вооруженных сил.