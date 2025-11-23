Власти Украины не поблагодарили США за их помощь, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он вновь заявил, что при нем боевые действия между Москвой и Киевом не начались бы.

«“Руководство” Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России», — сообщил республиканец.

По его словам, противостояние Москвы и Киева никогда не перешло бы на поле боя, если бы у США и Украины было «сильное» руководство.

Глава Белого дома также отметил, что сейчас Вашингтон продает НАТО «огромные партии оружия» для передачи Украине, в то время как Байден «раздавал все бесплатно, включая “большие” деньги».

23 ноября в Женеве встречаются делегации Украины, США и стран Европы. Они обсуждают предложенный США мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов.

Вот несколько ключевых моментов:

Украина остается внеблоковой и безъядерной страной;

Сокращается численность ВСУ;

Украинские войска выводятся из подконтрольных Киеву участков Донбасса;

США признают Крым, ЛНР и ДНР частью России (от Украины этого не требуется);

Боевые действия в Херсонской и Запорожской областях замораживаются на линии соприкосновения;

Украине предоставляются гарантии безопасности и помощь в восстановлении.

Трамп, комментируя мирный план США, заявил, что Украина должна либо принять его, либо быть готовой продолжать боевые действия, и ей следует поторопиться с принятием решения, поскольку «зима будет холодной». Ранее он назвал 27 ноября крайним сроком для Киева.