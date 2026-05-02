Директор австрийской компании «Экоком» Оливер Паскаль Кайзер арестован и помещен в одно из подмосковных СИЗО, сообщает ТАСС. Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве при выполнении госконтракта на рекультивацию мусорного полигона «Кучино» в Балашихе. Источник РБК рассказал, что предприниматель находится под стражей с осени 2025 года.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год Кайзер нарушил условия госконтракта, установив на полигоне некачественное оборудование — две блочные электростанции с двигателями, уже бывшими в употреблении, что не предусмотрено проектной документацией. Стоимость работ при этом существенно превышала рыночные расценки.

Затем он совместно с сообщниками организовал подписание финансовых документов и незаконно получил из бюджета десятки миллионов рублей. Точная сумма ущерба устанавливается.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Подмосковный суд недавно продлил срок его ареста; расследование продолжается, срок давности по делу истекает через девять лет.

Это уже третье уголовное дело против австрийца, связанное с «Кучино» и «Экокомом». Впервые Кайзера задержали в январе 2021 года по обвинению в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере, однако ограничить его в судебном порядке не смогли из-за госпитализации бизнесмена. Сам он вину не признал, а его адвокат сообщил ТАСС, что суд оставил без движения ходатайство следствия об избрании запретов.

В августе того же года СК возбудил второе дело — по факту уклонения ООО «Экоком» от уплаты налогов в особо крупном размере. В отношении самого Кайзера аналогичное дело открыли 20 марта 2024 года, через два месяца предъявили обвинение, а московский суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В ноябре 2024 года суд установил бизнесмену недельный срок на завершение ознакомления с материалами дела — «из-за умышленного затягивания процесса». В начале июля 2025 года дело передали в Перовский суд Москвы, однако уже через три заседания уголовное преследование прекратили по нереабилитирующим основаниям — в связи с истечением сроков давности.

«Экоком» почти 15 лет занимался рекультивацией российских мусорных полигонов. История с «Кучино» получила федеральную огласку в 2017 году, когда местные жители пожаловались на полигон президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии.

Полигон, созданный в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера, закрыли, а в ноябре того же года местная администрация заключила с «Экокомом» контракт на сбор и утилизацию свалочного газа. Кайзер оценивал стоимость проекта в 3,5-4 млрд рублей.

Несмотря на закрытие объекта, жалобы граждан на запах не прекратились, и в феврале 2018 года рекультивацию пришлось временно приостановить. Вскоре Роспотребнадзор выявил нарушения: компания не контролировала состояние воздуха на прилегающих территориях и не согласовывала с властями объем выбросов, однако работу не остановила.