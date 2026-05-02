Американская киноакадемия объявила, что актеры и сценарии, созданные с помощью искусственного интеллекта, больше не смогут претендовать на премию «Оскар»: соответствующее изменение внесено в регламент вручения наград.

Согласно новым правилам, в актерских категориях к участию допускаются только роли, заявленные в официальных титрах фильма. При этом необходимо документально подтвердить, что персонаж был сыгран живым человеком, который дал на это свое согласие.

Аналогичное требование вводится и для сценариев: тексты должны быть написаны людьми. В академии подчеркнули, что эти меры призваны сохранить статус кинопремии как «подлинной награды» за человеческий труд.

Это решение было принято спустя всего несколько дней после громкой презентации, на которой киносетям показали воссозданное и отредактированное нейросетью динамическое изображение покойного Вэла Килмера.

Актер, известный по фильмам «Топ Ган» и The Doors, появился в трейлере боевика As Deep as the Grave заметно помолодевшим. Проект реализовали с разрешения семьи Килмера, предоставившей доступ к его личным видеоархивам.

Вопросы использования ИИ остаются крайне чувствительными для Голливуда: именно они стали одной из главных причин масштабных забастовок актеров и сценаристов в 2023 году. Деятели киноиндустрии тогда предупреждали, что отсутствие контроля над технологией искусственного интеллекта может оставить без работы представителей их профессии.

В сентябре прошлого года студия Xicoia представила виртуальную актрису Тилли Норвуд, обещая сделать из нее «новую Скарлетт Йоханссон», и спровоцировала волну критики со стороны многих знаменитостей.