Нейросети в кино и рекламе перестали быть экспериментом и превратились в рабочий инструмент. Но насколько они реально удешевляют производство? Эксперты рассказали RTVI, где искусственный интеллект действительно выигрывает, а где пока остаётся только подмастерьем.

Удешевление кинопроизводства с помощью ИИ

Парамон Парфенов
эксперт по ИИ, CEO «Луч—ИИ»

ИИ удешевляет не «кино целиком», а конкретные куски работы, где раньше тратились тонны часов людей: быстрые варианты, черновики, техническая рутина, пересборки. Если это, конечно, не полноценный ИИ-фильм, которые потихоньку начинают появляться. Поэтому честный ответ такой: по всему проекту чаще экономия «процентами», а по отдельной задаче — иногда «в разы».

Больше всего ИИ помогает на старте проекта — в пре-продакшне. Быстрее собрать визуальное направление, сделать превиз, накидать варианты сцен, персонажей и сетапов. По данным McKinsey, в отдельных кейсах это даёт примерно +5—10% к продуктивности в конкретных задачах за год.

Большие студии пока не бросаются в «всё делаем нейросетями». В США ИИ не особо жалуют: там сильны профсоюзы, которые отстаивают права творцов, поэтому внедрение идёт медленнее и осторожнее.

Андрей Лукьянов / Nano Banana Pro

У нас же — скорее «Дикий Запад»: технологии внедряют быстро. Думаю, вы и сами заметили, как резко вырос объём ИИ-наружки. Хорошая она или плохая — вопрос открытый, но скорость имплементации впечатляет. Есть кейс, когда Monks сделали 270 вариантов баннера за один день, хотя раньше это могло занимать до 4 недель вручную — просто потому что генерация встроена в рабочий процесс. В кино пока используют осторожно, но думаю, это вопрос времени и увеличения хронометража самих генераций.

И ещё я бы добавил маленькую, но интересную деталь: часть экономии съедается новыми расходами — вычислительные мощности, контроль качества, юристы/права, техническая интеграция. Поэтому ИИ — не «скидка —50% на продакшн», а ускоритель: больше попыток попасть в точку.

Сколько времени занимает создание сцены с помощью ИИ

Парамон Парфенов
эксперт по ИИ, CEO «Луч—ИИ»

Тут работает правило: черновик — быстро, «в эфир» — долго. Черновая сцена или шот: первые адекватные варианты можно получить за пару часов (если есть ясный бриф, рефы и понятно, «что считаем успехом»).

Доведение до продакшн-качества чаще занимает в разы больше времени, чем генерация. И требует уже штата специалистов, которые могут это реализовать. Поэтому мечты, что всё делает один человек, пока выглядят нереалистично. Почему? Потому что начинается не встреча со слоупочными в инстаграме, а реальная жизнь: консистентность персонажей между кадрами, арт-дирекшн, ошибки и артефакты, интеграция в монтаж, композитинг, цвет и самое главное — круги согласований.

И это не потому что ИИ плохой, а потому что кино и реклама — это система ограничений: консистентность, бренд-требования, юридические ограничения, технические ограничения ИИ, и чтобы не было стыдно на большом экране.

Андрей Лукьянов / Nano Banana Pro

До уровня голливудского кино генерации пока сыроваты — она помогает в пре-продакшне, но стабильность и «длинная связная история» остаются сложными. Поэтому 15-секундные рекламные ролики — идеальный формат, когда нужно рассказать историю быстро, такой ролик вполне реально сделать за неделю.

Как выделиться с помощью ИИ в эпоху переизбытка контента

Парамон Парфенов
эксперт по ИИ, CEO «Луч—ИИ»

Сейчас все кинулись делать контент нейросетями, потому что это быстро и дешево. Но если коротко: дело не в том, чтобы делать больше, а в том, чтобы делать осмысленнее. ИИ — это мотор, который толкает машину, но не руль, который задаёт направление. У меня есть три рабочих принципа.

Первый: ИИ — это про скорость итераций, а не про замену идеи. Контента и так переизбыток, поэтому выиграет не тот, кто штампует пачками, а тот, кто точнее попадает в аудиторию. Сначала идея, потом реализация — в этом смысле ничего не поменялось.

Второй: выделяться будет не форма, а позиция. ИИ сделал «красиво» доступным каждому. Это значит, что «красиво» больше не конкурентное преимущество. Теперь важно, что ты говоришь, как ты это говоришь и насколько последовательно держишь свою линию. Парадокс: в эпоху нейросетей человеческое становится только ценнее — твой выбор, твой вкус, твоя смелость не понравиться всем.

Андрей Лукьянов / Nano Banana Pro

Третий: лучше сделать меньше, но сильнее и смелее, а потом масштабировать вариации там, где это реально нужно. Самый здоровый сценарий — придумать одну сильную идею или рамку, а ИИ пусть помогает быстро собирать версии под разные форматы и аудитории. Как в том кейсе, где сделали 270 вариаций за день.

И ещё важный нюанс про доверие. Аудитория уже сейчас испытывает смешанные чувства к ИИ-контенту, и эта путаница «а это настоящее?» — она, по сути, про то, что мы дурим людей. Поэтому ИИ лучше использовать либо честно, как художественный приём, либо так качественно и уместно, чтобы технология не мешала истории. В конце концов, ИИ — это просто инструмент.

Неочевидные способы использования ИИ в кино

Александра Адуева
продюсер ии-проектов, автор курса по нейросетям в Mads

Успешные кейсы запуска нейрокино уже есть, просто, возможно, не в том формате, в котором мы все ожидаем это видеть. Например, за рубежом страшно популярны короткие вертикальные нейромикродрамы. Это смотрят, а значит, такого контента будет еще больше.

Самое удачное использование нейросетей в кино сейчас — сочетание классической компьютерной графики и новых технологий от дипфейка до генеративных спецэффектов типа дыма, огня и прочего. А также генеративные b-rolls — дополнительный контент, который используется для склеивания материала в монтаже: общие планы, детали и прочее. Раньше для этого нужно было организовывать дополнительные съемки, сейчас можно сгенерировать.

Использование ИИ в написании сценариев

Александра Адуева
продюсер ии-проектов, автор курса по нейросетям в Mads

Мне кажется, бояться использовать ИИ для написания сценариев только те, кто эти сценарии не умеют писать. Многие сценаристы сразу оценили потенциал этого инструмента.

Андрей Лукьянов / Nano Banana Pro

Вот представьте, вы пишете историческую драму, и герои должны разговаривать специфическим образом, по-другому строить предложения, даже думать по-другому. Кто как не языковая модель идеально и быстро справится с такой задачей — написать варианты диалога в правильном контексте?

Все привыкли думать, что роботы нас заменят и оставят без работы, но это фантазия. Роботы еще больше раскроют ваш потенциал и подарят возможность как минимум быть более продуктивным.

Какие процессы в киноиндустрии уже передают ИИ

Андрей Лукьянов
сценарист, ИИ-режиссер

В киноиндустрии пока только пробуют использовать ИИ. В основном ИИ используют в пре-продакшене. Художник по костюмам генерит костюмы, художник-постановщик делает концепты декораций с помощью ИИ. Режиссер и продюсер для питча готовят трехминутный трейлер будущего фильма.

Кино — это большой формат. Большой хронометраж. При этом ИИ-генерации все еще далеки до совершенства. Мы все время пытаемся добиться «киношной» картинки. Это значит, что ИИ все еще не выглядит как кино. Хотя точечные работы уже делают, конкурируя с классическим CG.

Второй момент немаловажный — это игра актеров. Нейрогерои все еще не могут играть как живые люди. А кино мы часто любим за хорошую актерскую игру. Но думаю, дело времени. Недавно пролетала новость, что Аранофски сделал ИИ-сериал на историческую тему. Уже появилось много критики по поводу «шедевра».

Какие нейросети используются в кино

Андрей Лукьянов
сценарист, ИИ-режиссер

Я использую ИИ как ИИ-режиссер, создаю коммерческие работы, в основном рекламные ролики с хронометражем до 30 секунд. Как профессиональный сценарист использую ИИ как помощника для преодоления «писательского блока» в брейнштормах, для редактуры, переводов. В драматургии ИИ стал хорошим помощником, хотя по созданию оригинальных идей ИИ все еще не может конкурировать с человеческим травмированным сознанием.

Андрей Лукьянов / Nano Banana Pro

С кино было совершенно в прошлом году несколько попыток по созданию киноконтента, которые скорее были тестовыми. Наверное, в этом году что-то родится уже полноценное.

Я использую несколько нейронных сетей: конечно, ChatGPT и гугловский Gemini, VEO, Kling, Midjourney, Runway, Higgsfield для визуализации, ElevenLabs, Udio для работы со звуком.

Визуальные возможности и ограничения нейросетей

Степан Гордеев
режиссер

Нейросетевую графику можно отличить по изменчивости деталей. Особенно когда это касается человеческого лица. Нейросети пока что очень плохо удерживают заданный образец. Часто бывает, что актёр в начале кадра одной внешности, а к концу кадра в нём может поменяться всё: и причёска, и цвет волос, и даже пол.

При этом главная фишка нейросетей в том, что там можно создать всё — за исключением того, что выпадает за рамки принятой этики. Другая планета? Да пожалуйста. Говорящие фрукты или животные? Легко. Трансформирующиеся многоэтажки, летающие по воздуху дельфины, танцующие хип-хоп птеродактили — тут можно всё.

Я использую нейросети для составления режиссёрского сценария. Я не умею рисовать, поэтому часто прошу ИИ набросать мне кадры или персонажей, чтобы я мог объяснить художнику, что у меня в голове. Если говорить про кадры, созданные с помощью нейросети и вставленные в кино, то с таким я ещё не сталкивался. Хотя попытки были.