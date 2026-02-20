Нейросети в кино и рекламе перестали быть экспериментом и превратились в рабочий инструмент. Но насколько они реально удешевляют производство? Эксперты рассказали RTVI, где искусственный интеллект действительно выигрывает, а где пока остаётся только подмастерьем.

Удешевление кинопроизводства с помощью ИИ

ИИ удешевляет не «кино целиком», а конкретные куски работы, где раньше тратились тонны часов людей: быстрые варианты, черновики, техническая рутина, пересборки. Если это, конечно, не полноценный ИИ-фильм, которые потихоньку начинают появляться. Поэтому честный ответ такой: по всему проекту чаще экономия «процентами», а по отдельной задаче — иногда «в разы».

Больше всего ИИ помогает на старте проекта — в пре-продакшне. Быстрее собрать визуальное направление, сделать превиз, накидать варианты сцен, персонажей и сетапов. По данным McKinsey, в отдельных кейсах это даёт примерно +5—10% к продуктивности в конкретных задачах за год.

Большие студии пока не бросаются в «всё делаем нейросетями». В США ИИ не особо жалуют: там сильны профсоюзы, которые отстаивают права творцов, поэтому внедрение идёт медленнее и осторожнее.

У нас же — скорее «Дикий Запад»: технологии внедряют быстро. Думаю, вы и сами заметили, как резко вырос объём ИИ-наружки. Хорошая она или плохая — вопрос открытый, но скорость имплементации впечатляет. Есть кейс, когда Monks сделали 270 вариантов баннера за один день, хотя раньше это могло занимать до 4 недель вручную — просто потому что генерация встроена в рабочий процесс. В кино пока используют осторожно, но думаю, это вопрос времени и увеличения хронометража самих генераций.

И ещё я бы добавил маленькую, но интересную деталь: часть экономии съедается новыми расходами — вычислительные мощности, контроль качества, юристы/права, техническая интеграция. Поэтому ИИ — не «скидка —50% на продакшн», а ускоритель: больше попыток попасть в точку.

Сколько времени занимает создание сцены с помощью ИИ

Тут работает правило: черновик — быстро, «в эфир» — долго. Черновая сцена или шот: первые адекватные варианты можно получить за пару часов (если есть ясный бриф, рефы и понятно, «что считаем успехом»).

Доведение до продакшн-качества чаще занимает в разы больше времени, чем генерация. И требует уже штата специалистов, которые могут это реализовать. Поэтому мечты, что всё делает один человек, пока выглядят нереалистично. Почему? Потому что начинается не встреча со слоупочными в инстаграме, а реальная жизнь: консистентность персонажей между кадрами, арт-дирекшн, ошибки и артефакты, интеграция в монтаж, композитинг, цвет и самое главное — круги согласований.

И это не потому что ИИ плохой, а потому что кино и реклама — это система ограничений: консистентность, бренд-требования, юридические ограничения, технические ограничения ИИ, и чтобы не было стыдно на большом экране.

До уровня голливудского кино генерации пока сыроваты — она помогает в пре-продакшне, но стабильность и «длинная связная история» остаются сложными. Поэтому 15-секундные рекламные ролики — идеальный формат, когда нужно рассказать историю быстро, такой ролик вполне реально сделать за неделю.

Как выделиться с помощью ИИ в эпоху переизбытка контента

Сейчас все кинулись делать контент нейросетями, потому что это быстро и дешево. Но если коротко: дело не в том, чтобы делать больше, а в том, чтобы делать осмысленнее. ИИ — это мотор, который толкает машину, но не руль, который задаёт направление. У меня есть три рабочих принципа.

Первый: ИИ — это про скорость итераций, а не про замену идеи. Контента и так переизбыток, поэтому выиграет не тот, кто штампует пачками, а тот, кто точнее попадает в аудиторию. Сначала идея, потом реализация — в этом смысле ничего не поменялось.

Второй: выделяться будет не форма, а позиция. ИИ сделал «красиво» доступным каждому. Это значит, что «красиво» больше не конкурентное преимущество. Теперь важно, что ты говоришь, как ты это говоришь и насколько последовательно держишь свою линию. Парадокс: в эпоху нейросетей человеческое становится только ценнее — твой выбор, твой вкус, твоя смелость не понравиться всем.

Третий: лучше сделать меньше, но сильнее и смелее, а потом масштабировать вариации там, где это реально нужно. Самый здоровый сценарий — придумать одну сильную идею или рамку, а ИИ пусть помогает быстро собирать версии под разные форматы и аудитории. Как в том кейсе, где сделали 270 вариаций за день.

И ещё важный нюанс про доверие. Аудитория уже сейчас испытывает смешанные чувства к ИИ-контенту, и эта путаница «а это настоящее?» — она, по сути, про то, что мы дурим людей. Поэтому ИИ лучше использовать либо честно, как художественный приём, либо так качественно и уместно, чтобы технология не мешала истории. В конце концов, ИИ — это просто инструмент.

Неочевидные способы использования ИИ в кино

Успешные кейсы запуска нейрокино уже есть, просто, возможно, не в том формате, в котором мы все ожидаем это видеть. Например, за рубежом страшно популярны короткие вертикальные нейромикродрамы. Это смотрят, а значит, такого контента будет еще больше.

Самое удачное использование нейросетей в кино сейчас — сочетание классической компьютерной графики и новых технологий от дипфейка до генеративных спецэффектов типа дыма, огня и прочего. А также генеративные b-rolls — дополнительный контент, который используется для склеивания материала в монтаже: общие планы, детали и прочее. Раньше для этого нужно было организовывать дополнительные съемки, сейчас можно сгенерировать.

Использование ИИ в написании сценариев

Мне кажется, бояться использовать ИИ для написания сценариев только те, кто эти сценарии не умеют писать. Многие сценаристы сразу оценили потенциал этого инструмента.

Вот представьте, вы пишете историческую драму, и герои должны разговаривать специфическим образом, по-другому строить предложения, даже думать по-другому. Кто как не языковая модель идеально и быстро справится с такой задачей — написать варианты диалога в правильном контексте?

Все привыкли думать, что роботы нас заменят и оставят без работы, но это фантазия. Роботы еще больше раскроют ваш потенциал и подарят возможность как минимум быть более продуктивным.

Какие процессы в киноиндустрии уже передают ИИ

В киноиндустрии пока только пробуют использовать ИИ. В основном ИИ используют в пре-продакшене. Художник по костюмам генерит костюмы, художник-постановщик делает концепты декораций с помощью ИИ. Режиссер и продюсер для питча готовят трехминутный трейлер будущего фильма.

Кино — это большой формат. Большой хронометраж. При этом ИИ-генерации все еще далеки до совершенства. Мы все время пытаемся добиться «киношной» картинки. Это значит, что ИИ все еще не выглядит как кино. Хотя точечные работы уже делают, конкурируя с классическим CG.

Второй момент немаловажный — это игра актеров. Нейрогерои все еще не могут играть как живые люди. А кино мы часто любим за хорошую актерскую игру. Но думаю, дело времени. Недавно пролетала новость, что Аранофски сделал ИИ-сериал на историческую тему. Уже появилось много критики по поводу «шедевра».

Какие нейросети используются в кино

Я использую ИИ как ИИ-режиссер, создаю коммерческие работы, в основном рекламные ролики с хронометражем до 30 секунд. Как профессиональный сценарист использую ИИ как помощника для преодоления «писательского блока» в брейнштормах, для редактуры, переводов. В драматургии ИИ стал хорошим помощником, хотя по созданию оригинальных идей ИИ все еще не может конкурировать с человеческим травмированным сознанием.

С кино было совершенно в прошлом году несколько попыток по созданию киноконтента, которые скорее были тестовыми. Наверное, в этом году что-то родится уже полноценное.

Я использую несколько нейронных сетей: конечно, ChatGPT и гугловский Gemini, VEO, Kling, Midjourney, Runway, Higgsfield для визуализации, ElevenLabs, Udio для работы со звуком.

Визуальные возможности и ограничения нейросетей

Нейросетевую графику можно отличить по изменчивости деталей. Особенно когда это касается человеческого лица. Нейросети пока что очень плохо удерживают заданный образец. Часто бывает, что актёр в начале кадра одной внешности, а к концу кадра в нём может поменяться всё: и причёска, и цвет волос, и даже пол.

При этом главная фишка нейросетей в том, что там можно создать всё — за исключением того, что выпадает за рамки принятой этики. Другая планета? Да пожалуйста. Говорящие фрукты или животные? Легко. Трансформирующиеся многоэтажки, летающие по воздуху дельфины, танцующие хип-хоп птеродактили — тут можно всё.

Я использую нейросети для составления режиссёрского сценария. Я не умею рисовать, поэтому часто прошу ИИ набросать мне кадры или персонажей, чтобы я мог объяснить художнику, что у меня в голове. Если говорить про кадры, созданные с помощью нейросети и вставленные в кино, то с таким я ещё не сталкивался. Хотя попытки были.