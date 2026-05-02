Последствия, вызванные войной США против Ирана, отразились на многих странах и в списке тех, кто больше всего пострадал, оказалась Южная Корея, особенно ее энергетическая и военная сферы. Об этом пишет индийское деловое издание Mint.

В статье отмечается, что республика не имеет внутренних ресурсов, не подключена к международным трубопроводам и полностью зависит от поставок нефти и СПГ. Сейчас Сеул импортирует почти 98% потребляемого ископаемого топлива, при этом 60-75% закупаемой нефти поступает с Ближнего Востока, около 70% этого объема проходит через Ормузский пролив.

По данным аналитиков, после того как Иран, а затем и США фактически заблокировали акваторию, у Южной Кореи начались проблемы сразу в нескольких секторах — нефтехимической отрасли, полупроводниковой промышленности и экономике в целом.

Одной из главных проблем стала нехватка гелия, побочного продукта добычи природного газа, незаменимого в производстве полупроводников. Южная Корея импортирует 64,7% гелия из Катара, где иранские удары нарушили работу промышленного комплекса Рас-Лаффан.

После сбоев цены на гелий выросли более чем на 40%, а эффективных заменителей не существует. Корейская ассоциация полупроводниковой промышленности заявила, что на ближайшее время запасов пока хватит и компании уже диверсифицируют маршруты поставок. Вместе с тем правительство включило гелий в список 14 ключевых полупроводниковых материалов, находящихся под усиленным мониторингом.

Кроме того, на первый план вышли и проблемы, связанные с оборонной сферой. В марте появились сообщения о переброске американских военных активов на Ближний Восток, в том числе компонентов системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, развернутой в Южной Корее как защита от ядерной угрозы КНДР.

Однако Пентагон это отрицает. Генерал Ксавье Брансон, командующий американскими силами в Корее (28,5 тыс. военнослужащих), на слушаниях в Сенате 22 апреля заявил, что Вашингтон не перемещал THAAD и что эти системы ПРО до сих пор остаются на Корейском полуострове.

Война с Ираном поставила в затруднительное положение и других союзников США, в том числе по НАТО. Ранее Пентагон объявил о выводе около 5000 военнослужащих из Германии в течение ближайшего года. Это произошло после того как американский президент Дональд Трамп поссорился с канцлером Фридрихом Мерцем, назвавшим переговоры с Ираном «унижением» для Вашингтона.

Представитель Пентагона Шон Парнелл пояснил, что решение принято по итогам детального анализа американского военного присутствия в Европе с учетом оперативных потребностей и текущей обстановки. Старший западный чиновник сообщил AP на условиях анонимности, что ему неизвестно ни о каких переговорах между США и Германией относительно возможного сокращения войск.

Кроме того, Трамп заявил о возможном выводе войск из Италии и Испании — за то, что они отказались помогать США в войне с Ираном и в ситуации с Ормузским проливом. На конец 2025 года в Италии находились 12 662 американских военнослужащих, в Испании — 3 814, в Германии — 36 436. «Да, наверное, я так и сделаю. А почему нет?» — добавил Трамп.

Премьер Испании Педро Санчес назвал удары США и Израиля по Ирану «абсолютной катастрофой» и «чудовищной ошибкой», предупредив о тяжелых экономических и гуманитарных последствиях. Ранее Трамп грозил Мадриду полным торговым эмбарго из-за отказа принять новый целевой показатель расходов на оборону НАТО в размере 5% ВВП. Вице-премьер Испании ответила, что страна не будет вести себя как «вассал» под внешним давлением.

Британский король Карл III, находящийся с официальным визитом в США, осторожно обозначил позицию на фоне напряженности между Трампом и премьером Киром Стармером, отказавшимся участвовать в ударах по Ирану. «Особые отношения» между двумя странами «рождены из разногласий, но не стали от этого менее крепкими» — отметил монарх. Трамп, некогда хваливший Стармера, теперь пренебрежительно называет его «не Уинстоном Черчиллем».

Тем временем глава Госдепа Марко Рубио в обход стандартной процедуры одобрения Конгрессом разрешил ускоренные сделки по продаже вооружений Израилю, Кувейту, Катару и ОАЭ на почти 9 млрд долларов — опасаясь, что хрупкое иранское перемирие может рухнуть. В пакет вошли ракеты ПВО и лазерные системы наведения: в частности, Израиль получит до 10 000 управляемых ракет APKWS-II производства BAE Systems на сумму около 992 млн долларов, Кувейт — интегрированные системы боевого управления на сумму до 2,5 млрд долларов, Катар — аналогичный пакет APKWS-II.