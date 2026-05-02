В ночь на 2 мая произошел пожар в частном доме в поселке Высокий (входит в состав города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе). В результате погибла семья из семи человек — трое взрослых и четверо детей, сообщил губернатор Руслан Кухарук. Возбуждено уголовное дело.

Сигнал о возгорании поступил в 01:58. Общая площадь составила 142 кв. м. Огонь локализовали в 03:06, а ликвидировали в 03:30. В результате пожара уничтожены жилой дом и баня, поврежден гараж. К тушению привлекли 16 спасателей и четыре единицы техники.

«В ночном пожаре <…> погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей», — написал в своем телеграм-канале глава ХМАО.

Кухарук также поручил департаменту социального развития Югры совместно с администрацией муниципалитета организовать экстренную социальную и психологическую помощь близким погибших и выразил соболезнования.

По информации губернатора, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация электроприборов. По предварительным данным Следственного комитета, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования — окончательно это установит пожарно-техническая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Прокуратура округа организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, а также полноте работы органов системы профилактики.

Семья, по данным проверяющих, к группам риска не относилась. «Соболезную близким погибшей семьи. По сведениям органов системы профилактики, ни родители, ни дети на профилактических учетах не состояли. Родители к уголовной ответственности или ответственности, связанной с воспитанием детей, не привлекались», — сообщила ТАСС детский омбудсмен Югры Людмила Низамова.

По ее словам, оба родителя работали. «И школы, и социальные службы характеризуют семью положительно», — добавила она.

В ГУ МЧС по ХМАО призвали граждан не оставлять топящуюся печь без присмотра, не оставлять детей одних рядом с источниками огня, а также регулярно очищать дымоход от сажи.