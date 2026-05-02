Япония впервые с июня 2025 года закупит российскую нефть, пишет газета Mainichi со ссылкой на представителя японского Министерства экономики, торговли и промышленности (METI). Решение Токио связано с закрытием Ормузского пролива.

Как отмечает издание, японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil получит партию российской нефти сорта Sakhalin Blend с проекта «Сахалин-2». Танкер покинул Сахалин в конце апреля и прибудет в префектуру Эхимэ на острове Сикоку.

Закупка стала частью усилий по диверсификации источников поставок на фоне энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля против Ирана, начавшейся в конце февраля. Конфликт фактически перекрыл японский импорт из Персидского залива — главного источника нефти для страны до начала боевых действий. Помимо российской нефти, Япония обеспечивает поставки из США и по маршрутам в обход заблокированного Ормузского пролива.

Контрольный пакет акций нефтегазового проекта «Сахалин-2» принадлежит компании «Газпром». Крупными акционерами также являются японские компании Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. Круглогодичная добыча нефти началась в 2008 году, годом позже был запущен экспорт сжиженного природного газа.

Американское исключение из санкционного режима для нефтяных продаж с «Сахалина-2» действует до 18 июня.

Япония присоединилась к механизму ценового потолка G7 на российскую нефть на уровне $60 за баррель, однако изначально сделала исключение для поставок именно с этого проекта — поскольку его основной продукт СПГ, а нефтяные поставки увязаны с газовыми контрактами. С «Сахалина-2» Япония получает около 9% всего импорта СПГ, на российский газ приходится порядка 3% всей электрогенерации страны.

Представитель Taiyo Oil подтвердил ТАСС факт закупки и пояснил, что компания «несет социальную ответственность за обеспечение стабильных поставок нефтепродуктов» и «действует надлежащим образом в сотрудничестве с Агентством по природным ресурсам и энергетике». Он также подчеркнул, что «на поставки нефти сорта Sakhalin Blend не распространяются санкции». В компании добавили, что решений «относительно будущих закупок нефти сорта Sakhalin Blend не принято».

Предыдущая закупка российской нефти состоялась в июне 2025 года — тогда Япония впервые с февраля 2023 года приобрела партию в 70 тыс. тонн на сумму около 3,75 млрд иен. Та поставка составила менее 0,7% всего июньского нефтяного импорта страны.

До этого Токио последний раз фиксировал закупки российской нефти в начале 2023 года — в январе было приобретено 82 тыс. тонн, в феврале 37 тыс. тонн, после чего поставки прекратились. В целом импорт российской нефти в Японию сокращался с 2019 года: тогда страна закупила 9,38 млн тонн, к 2022 году объем упал до 2,29 млн тонн.