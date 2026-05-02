Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может взять под контроль Кубу по пути из Ирана. Об этом он сказал во время выступления перед членами Форум-клуба Палм-Бич во Флориде.

«На обратном пути из Ирана нас будет сопровождать один из наших больших кораблей — возможно, авианосец USS Abraham Lincoln — самый большой в мире. Мы пришвартуем его, он остановится примерно в 100 ярдах от берега, и они скажут: „Большое спасибо, мы сдаемся“», — цитирует главу Белого дома Fox News.

Других подробностей американский лидер не привел, а его администрация не разъяснила, были ли эти слова предположением или же изложением политических планов.

В начале года администрация Трампа усилила давление на Кубу. Ситуация на острове усугубилась после того, как США в январе захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, так как поставки нефти из Боливарианской республики прекратились. В результате Куба столкнулась с масштабным энергетическим кризисом. Также Трамп несколько раз говорил о том, что может захватить это островное государство в Карибском море.

При этом в апреле стало известно, что делегация США впервые за 10 лет посетила Кубу и провела там переговоры с представителями руководства страны, включая внука бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.

Однако 1 мая Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против руководства Кубы. Под рестрикции попали высокопоставленные чиновники Кубы и те, кто связан с руководством страны.