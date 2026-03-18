Президент США Дональд Трамп, воюющий с Ираном, нацелился на Кубу. Он заявил, что кубинское правительство «скоро падет». И намекнул, что может «освободить или захватить» коммунистический остров — десятилетиями он остается непримиримым идеологическим противником Соединенных Штатов. Что Трамп может сделать с Кубой — в материале RTVI.

Куба давно волнует власти Соединенных Штатов. Накал страстей вокруг острова чуть не спровоцировал ядерную войну в 1960-х, но теперь ситуация изменилась. После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро поставки нефти на Остров Свободы прекратились. 16—17 марта на Кубе произошел масштабный общенациональный блэкаут, из-за которого около 10 млн человек остались без электричества. Как передавал корреспондент RTVI, погас даже Капитолий.

И в этот момент президент США Дональд Трамп заявляет, что хочет заполучить Кубу. Впрочем, по его словам, для начала американским властям следует завершить свои дела с Ираном.

«Это будет честь — взять Кубу. Это большая честь. Я могу освободить ее или захватить, я думаю, я могу делать с ней все, что захочу», — объявил глава Белого дома.

Сценарий первый: захватить президента

16 марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила: Вашингтон заявил Гаване, что для прогресса в переговорах нужно, чтобы президент страны Мигель Диас-Канель ушел в отставку. Издание подчеркивает, что администрация Трампа хочет сместить главу Кубы.

Правда, позже госсекретарь США Марко Рубио, сын мигрантов из Кубы и критик кубинского правительства, назвал эту информацию фейком.

«Причина, по которой так много американских СМИ продолжают публиковать подобные фейковые истории, заключается в том, что они по-прежнему полагаются на шарлатанов и лжецов, которые выдают себя за осведомленных источников», — написал глава Госдепа в соцсети Х.

Тем не менее, не стоит упускать вариант захвата Диаса-Канеля. До того как американское элитное подразделение «Дельта» высадилось в Венесуэле и буквально из постели вытащили Мадуро и его жену, Вашингтон и Каракас также вели переговоры. В ходе той американской операции погибли по меньшей мере 32 кубинца из личной охраны венесуэльского президента.

Проблемы с электричеством на Острове Свободы могут сыграть на руку Соединенным Штатам, если они попытаются провернуть на Кубе тот же сценарий, что и в Венесуэле — ее давнем идеологическом и экономическом союзнике. Тем более что смена власти в Каракасе при участии Вашингтона способна отразиться на внутренней ситуации в островной республике.

Глубину отношений между Венесуэлой и Кубой иллюстрирует один эпизод, случившийся более двадцати лет назад. В 2005 году многолетний кубинский лидер Фидель Кастро в присутствии венесуэльского президента Уго Чавеса назвал Кубу и Венесуэлу «единой нацией», а население обеих стран — «венекубинцами».

Сценарий второй: смена режима изнутри

Коммунистическое правительство вряд ли может устраивать Вашингтон. Несмотря на то, что холодная война завершилась еще в прошлом веке, ее отголоски сохраняются до сих пор. Противостояние «капиталистического» и «социалистического» лагерей не кануло в Лету.

Как отмечает издание Axios, изменившийся «геополитический контекст» и отключение электричества, которое связано с фактическим отсутствием поставок нефти, может привести восстанию, а в результате — к смене режима. Усугубляет ситуацию и многолетнее санкционное давление США, направленное на смену коммунистического правления на Кубе. Собственно, это предрек сам Трамп после свержения Мадуро.

При этом глава Белого дома может оставить некоторых кубинских чиновников у власти вместо того, чтобы проводить полную чистку, — как это произошло с Венесуэлой. Ранее Axios писало, что Рубио проводил секретные переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро — внуком Рауля Кастро. Он считается одним из преемников Диас-Канеля.

Вероятность смены режима действительно не стоит полностью сбрасывать со счетов. СМИ обратили внимание на инцидент 25 февраля, когда катер под флагом США вторгся в воды Острова Свободы и открыл огонь по пограничникам. В Гаване заявили, что это были кубинские мигранты, проживавшие в США, но сам Вашингтон отрицал причастность к произошедшему и пообещал все расследовать.

В кубинском МВД тогда рассказали, что вооруженная группа состояла из кубинцев, настроенных против правительства острова, причем некоторые из них ранее разыскивались за подготовку терактов.

В свою очередь, гипотетическое народное восстание на Кубе рискует перерасти в полномасштабный конфликт, если в поддержку протестующим на остров отправятся кубинские американцы, годами мечтающие свести счеты с режимом Кастро. При этом они рискуют столкнуться с возможным насилием со стороны кубинских сил безопасности.

И если в результате столкновений пострадают люди с американскими паспортами, то на Трампа усилится давление с требованием военного вмешательства для защиты своих граждан.

Сценарий третий: военное вторжение

Еще в конце февраля из уст Трампа прозвучала туманная фраза о «дружественном захвате Кубы» — что именно он имел в виду, тогда так и осталось загадкой. На фоне растущих аппетитов Трампа и приближения промежуточных выборов в Конгресс вероятность американского военного вторжения на остров не стоит исключать.

На платформе рынков предсказаний Polymarket уже принимают денежные ставки на то, вторгнутся ли военные США на Кубу в 2026 году. В период с 18 февраля по 18 марта доля уверенных в этом игроков возросла более чем вдвое: с 10% до 26%.

Кубинскую столицу Гавана от южного побережья американской Флориды отделяют не более 200 километров. Столь близкое расстояние, среди прочего, делает вполне вероятным быструю высадку американских военных на остров с целью установления внешнего военного управления. Другое дело, что сейчас Пентагон занят куда более насущной для себя проблемой — Ираном.

В то же время в США отрицают наличие планов вторжения на Кубу. Представитель Пентагона Джозеф Юмир, и.о. помощника министра обороны по вопросам внутренней безопасности и безопасности стран Америки, на недавних слушаниях в Конгрессе заявил, что ему «неизвестны какие-либо планы в отношении Кубы», и назвал кубинскую разведку «одним из самых сильных противников» Вашингтона.

Ранее и сам Трамп допускал, что высадка военных США на Кубу может и не потребоваться, поскольку экономика островной республики, по его утверждению, достаточно слаба, так что кубинское прав сами по себе.

Сценарий четвертый: Куба как 51-й штат?

Пока что Трамп не выдвигал публичных требований о превращении Кубы в 51-й американский штат, ограничиваясь подобными заявлениями, в частности, в адрес Канады, Гренландии и Венесуэлы. Однако история знает примеры, когда Вашингтон позволял себе такие шаги благодаря юридическим рамкам.

Для США, где действует основанное на прецедентах англосаксонское право, приобретение островов нельзя назвать чем-то новым. Подобные прецеденты уже были в XIX и XX веках, однако не в XXI.