На закрытом ужине Alfalfa Club в Вашингтоне президент США Дональд Трамп в шутливой форме заявил о расширении состава страны за счет трех новых штатов, передает газета The Washington Post.

Американский лидер, выступая в формате стендапа, сказал, что не планирует захватывать Гренландию, а предпочел бы ее купить.

«У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — сказал он.

На ужине Alfalfa Club традиционно собирается высшая американская политическая и деловая элита. Президент США отказался от выступления на мероприятии в 2017 году и вернулся на него только сейчас.

Также Трамп, обращаясь к новому кандидату на пост главы Федеральной резервной системы Кевину Уоршу, сказал, что, если он не снизит процентные ставки, президент его засудит. Позже американский лидер сказал журналистами, что это был вечер юмора.

«Но я надеюсь, он их снизит», — отметил он.

По словам присутствующих на ужине, Трамп допустил несколько неуместных шуток в адрес своих политических противников. Например, как пишет WP, он назвал сенатора Элизабет Уоррен «Покахонтас», имея в виду ее заявления о принадлежности к коренным американцам.

Также президент США упомянул, что в зале также присутствовала Кондолиза Райс, и сказал, что всегда считал ее первой женщиной-президентом.

«Никогда в жизни я бы не подумал, что Джо Байден опередит ее», — добавил он, намекая, что настоящей женщиной-президентом является бывшая первая леди Джилл Байден.

Газета пишет, что эта колкость, по-видимому, также не понравилась гостям.

Кроме того, Трамп пошутил над документальным фильмом о своей супруге Мелании, отметив, что в его названии нет фамилии «Трамп».