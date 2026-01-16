Жители Кубы простились с 32 военными, которые погибли во время нападения США на Венесуэлу. Сотрудники кубинских силовых структур входили в состав охраны захваченного американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Редкое для Кубы масштабное траурное мероприятие возглавили президент республики Мигель Диас-Канель и 94-летний бывший кубинский лидер Рауль Кастро. Что о церемонии пишут англоязычные СМИ — в обзоре RTVI.

Reuters:

Останки солдат, сотрудников кубинских вооруженных сил и спецслужб прибыли рано утром в четверг в международный аэропорт Гаваны в гробах, покрытых кубинским флагом.

Куба частично отвечала за безопасность Мадуро с момента его прихода к власти. Неясно, сколько из павших кубинцев охраняли президента Венесуэлы в момент своей смерти, а сколько из них могли погибнуть в других местах. <…>

Напряженность между США и Кубой резко возросла на этой неделе после того, как президент США Дональд Трамп заявил Кубе, что перекроет поставки на остров венесуэльской нефти и денежных средств. Он предупредил Гавану о необходимости заключить сделку, пока не стало «слишком поздно».

Комментарий Трампа вызвал непреклонный ответ от Диас-Канеля, который заявил, что Куба будет защищать свою родину «до последней капли крови».

Associated Press:

В четверг в аэропорту Гаваны торжественно звучали трубы и барабаны в тот момент, когда кубинские солдаты в белых перчатках выходили из самолета, неся урны с останками 32 кубинских офицеров, погибших во время шокирующей атаки США на Венесуэлу.

Неподалеку тысячи кубинцев выстроились вдоль одной из самых знаковых улиц Гаваны, чтобы дождаться прибытия тел. Остров по-прежнему находится под угрозой со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Под тяжелый стук ботинок солдаты вошли в штаб-квартиру Министерства вооруженных сил и поставили урны на длинный стол рядом с фотографиями погибших. Десятки тысяч людей выражали свое уважение, отдавая честь урнам или прикладывая руку к сердцу. Многие из них промокли до нитки, стоя под проливным дождем.

Массовые похороны в четверг были лишь одними из немногих, которые кубинское правительство организовало за последние полвека. <…>

Государственное телевидение также показало кадры, на которых, как утверждается, были запечатлены более десятка раненых во время рейда бойцов в сопровождении министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса, прибывшего из Венесуэлы в среду вечером. На церемонии в четверг присутствовал мужчина в инвалидном кресле, который в государственных СМИ был представлен как полковник Педро Ядин Домингес.

Он сказал, что это была «несоразмерная атака», в результате которой 11 его коллег погибли, пока спали. Ядин заявил, что готов сделать «все необходимое, чтобы защитить народ и сохранить единство перед лицом угроз со стороны Соединенных Штатов».

Напряженность между Кубой и США резко возросла после того, как Трамп потребовал от этой карибской страны заключить с ним соглашение, пока не стало «слишком поздно». Он не уточнил, о какой именно сделке идет речь.

Трамп также заявил, что Куба больше не будет жить за счет денег и нефти Венесуэлы. Эксперты предупреждают, что резкое прекращение поставок нефти может иметь катастрофические последствия для Кубы, которая и без того страдает от серьезных отключений электроэнергии и разрушающейся энергосистемы.

«Би-би-си»:

Несмотря на помпезность и военные почести, это стало отрезвляющим опытом для кубинской революции.

Во-первых, по всей видимости, это самая большая потеря кубинских комбатантов от рук американских военных со времен вторжения в залив Свиней в апреле 1961 года. Тот факт, что за шесть с половиной десятилетий не было практически ни одного подобного столкновения между кубинскими и американскими войсками, ни во время холодной войны, ни после нее, показывает, насколько это редкое явление. <…>

Более того, после военной интервенции США в Венесуэлу и насильственного свержения Николаса Мадуро кубинское правительство было вынуждено признать то, что долгое время отрицало: само существование кубинских разведчиков в коридорах власти в Каракасе.

Теперь стало ясно, как и утверждали на протяжении лет многие люди в Венесуэле, что кубинцы присутствовали на всех уровнях аппарата безопасности страны и что двусторонние договоренности в области разведки были важнейшей частью кубинско-венесуэльских отношений.

В общем, кубинское правительство делилось с венесуэльскими партнерами своим многолетним опытом того, как лучше всего удерживать власть под жестким контролем. 32 человека, убитые на венесуэльской земле, были частью этой совместной стратегии.

Однако после их смерти кубинцы чувствуют, как почва уходит у них из-под ног. Днем ранее временный президент Венесуэлы Делси Родригес общалась по телефону с президентом Трампом, после чего он назвал ее «замечательным человеком».

Если отмотать время на три недели назад, то было бы почти немыслимо услышать такую похвалу от той же администрации, которая изображала ее предшественника как главу режима «наркотеррористов».

Похоже, администрации Родригеса и Трампа находят modus vivendi (компромисс. — Прим. RTVI). Но в кубинском правительстве пока мало кто понимает, к чему это приведет их и их общее с Венесуэлой видение государственного социализма.