Вашингтон в выборе кандидата на место свергнутого Николаса Мадуро может сделать ставку на исполняющую его обязанности Делси Родригес. Ее кандидатуру, утверждает Reuters, поддерживает миллиардер Гарри Сарджент III — спонсор Республиканской партии США и старый друг президента Дональда Трампа.

Согласно данным Reuters, Гарри Сарджент III — предприниматель, чьи структуры специализируются на работе в нефтяном секторе в рискованных с политической точки зрения странах мира.

Публичную известность компания Sargeant получила во время войны в Ираке, когда обеспечивала контракт с Пентагоном на транспортировку топлива для американских войск. Ее владелец — сам бывший военный пилот, прослуживший более 11 лет в ВМС США, смог построить логистические маршруты через Иорданию для снабжения контингента в Багдаде. Развитие бизнеса позволило Сардженту создать конгломерат компаний, действующий по всему миру.

С 90-х годов компании Гарри Сарджента III ведут деятельность в Венесуэле. Они занимаются покупкой и экспортом асфальта, который производится из тяжелой сырой нефти, добываемой в Венесуэле. Дочерняя компания Sargeant в 2017 году инвестировала средства в восстановление трех нефтяных месторождений в стране. В 2024 году та же компания заключила контракты с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA на поставку асфальта в США.

В США Сарджент III известен как активный сторонник, донор и функционер Республиканской партии. Он бывший финансовый директор отделения Республиканской партии во Флориде. Согласно отчетам о финансировании избирательных кампаний, его семья и корпоративные структуры в последние годы пожертвовали республиканцам миллионы долларов.

Дружеские отношения связывают его и с действующим президентом США Дональдом Трампом. По словам источников Reuters, Сарджент давно знаком с Трампом и часто играет с ним в гольф в Мар-а-Лаго. Магнат поддерживает Трампа, невзирая на обстоятельства и политическую конъюнктуру и не отступал от этого даже в тяжелые для нынешнего президента США периоды. С 2019 по 2020 годы жена Сарджента Дебора пожертвовала 285 тысяч долларов на компанию Дональда Трампа.

Благодаря всем указанным обстоятельствам именно Сарджент III участвовал в налаживании связей администрации Трампа с руководством Венесуэлы.

В феврале 2025 года он помог организовать встречу между специальным представителем США Ричардом Гренеллом и Николасом Мадуро, на которой обсуждались вопросы депортации мигрантов, освобождения американских заключенных в стране и возможность продления правительством США лицензии на работу нефтяной компании Chevron в Венесуэле. Лицензия была продлена.

Теперь, утверждает Reuters, Сарджент является одним из главных консультантов правительства США по вопросам работы с Венесуэлой.

По словам источника агентства, в последние дни Сарджент встречался с высокопоставленными чиновниками из администрации Трампа, в том числе с министром энергетики Крисом Райтом в Майами.

Сам Сарджент подтвердил, что члены его команды, в том числе его сын Гарри Сарджент IV и исполнительный директор Али Рахман, вели переговоры с официальными лицами США, но при этом отметил, что он не консультирует администрацию официально и «никогда не говорил с президентом о венесуэльской нефти».

Сарджент также заявил, что призвал администрацию США иметь дело с Делси Родригес, а не с лидером венесуэльской оппозиции Марией Мачадо. «Я думаю, что Делси, когда придет время, будет готова перевести страну на демократические рельсы и провести свободные и честные выборы», — сказал он.

Белый дом не стал официально комментировать ситуацию с Сарджентом, но высокопоставленный представитель администрации заявил, что Дональд Трамп «оказывает максимальное давление на оставшиеся силы в Венесуэле и добивается их сотрудничества с Соединенными Штатами, чтобы остановить нелегальную миграцию, пресечь поставки наркотиков, восстановить нефтяную инфраструктуру и сделать всё возможное для венесуэльского народа».