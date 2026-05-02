В России власти регионов, городов и муниципальных образований получили право временно запрещать разведение открытого огня на подведомственных территориях, включая приготовление шашлыков на мангалах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, такие меры могут вводиться в случае повышения пожарной опасности.

Основанием для этого служит статья 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: в сложных условиях органы госвласти или местного самоуправления устанавливают дополнительные требования, вплоть до полного запрета на использование любых конструкций для жарки мяса на углях.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ, предупреждают в ведомстве:

для физических лиц штраф может достигать 15 тысяч рублей,

если запрет введен в рамках особого противопожарного режима, сумма взыскания возрастает до 20 тысяч рублей,

когда нарушение повлекло пожар и уничтожение чужого имущества либо причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести, штраф составит до 50 тысяч рублей.

При более тяжких последствиях нарушителю грозит уже не административная, а уголовная ответственность.

Штрафов вполне можно избежать, если строго соблюдать правила безопасности при приготовлении пищи на открытом огне.

МЧС напоминает: мангал или гриль следует размещать не ближе пяти метров от любого здания, включая дачные домики. Вокруг места жарки, в радиусе двух метров, необходимо убрать сухую траву, мусор и все горючие материалы. Рядом обязательно нужно иметь первичные средства пожаротушения: емкость с водой, ящик с песком или огнетушитель.

Особый противопожарный режим накладывает более жесткие условия: в этот период готовить шашлыки на природе запрещено полностью, как и разводить любые костры. В городах жарить мясо на гриле разрешается только в специально оборудованных для этого местах.