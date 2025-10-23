Президент США Дональд Трамп может получить «второй Вьетнам», если попробует заморозить конфликт Москвы и Киева без учета интересов России. Об этом RTVI заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Депутат Госдумы напомнил, что американский президент во время предвыборной кампании всячески подчеркивал, что российско-украинский конфликт — это «“война Байдена”, а он якобы хочет положить ей конец».

«Только вот “мир” в его понимании — это замораживание конфликта без устранения его первопричин. Другими словами, учитывать национальные интересы России в США как не хотели, так и не хотят, предлагая взамен какие-то подачки», — заявил политик.

Он напомнил, что и смещение украинского лидера Виктора Януковича в результате Евромайдана в 2014 году, и превращение Донбасса в зону боевых действий произошли из-за «прямого вмешательства США и ЕС» в дела Украины.

Трамп сейчас «пытается выставить себя миротворцем», но его действия в этом направлении — «лишь ширма, которая должна скрыть прямое участие США в конфликте и снять с них ответственность за его продолжение», убежден Миронов.

«Обама, Трамп, Байден, снова Трамп — все занимались и занимаются одним и тем же — так называемым сдерживанием России. РФ годами призывала США и НАТО остановить ползучую агрессию на восток, но те вели себя как в известной басне: “Васька слушает, да ест”. В итоге Россия была вынуждена начать силой защищать себя. Теперь Трамп пытается все вернуть в ситуацию, которая была до начала СВО. Требуя остановить без всяких условий боевые действия, он тем самым требует от нас капитулировать и отказаться от права на самозащиту», — подчеркнул депутат.

Миронов отметил, что «марионеточный режим» на Украине, созданный «специально для борьбы с Россией», должен быть «ликвидирован».

«Трамп очень не хочет, чтобы США напрямую вступили в военный конфликт на Украине. Но такими темпами он рискует получить новый Вьетнам, из которого в итоге американцы позорно бежали вместе со своими марионетками. Так не пора ли, господин президент, убрать паруса и убраться восвояси с Украины? Ветер вам явно не попутный, а порывистый», — добавил Миронов.

Война во Вьетнаме длилась с 1955 по 1975 годы, став одним из крупнейших конфликтов времен Холодной войны, который также охватил соседние Лаос и Камбоджу. Страна в тот период была разделена на две части: северную (которую поддерживал СССР, Китай и другие коммунистические государства) и южную (на ее стороне были США и иные государства, настроенные антикоммунистически).

По разным данным, в зону боевых действий было направлено более 500 тыс. американских военных. В 1973 году были подписаны Парижские соглашения, положившие конец прямому участию США. При этом боевые действия шли еще два года.

В апреле 1975 года пал Сайгон, что ознаменовало окончательную победу Северного Вьетнама. В результате конфликта, по предварительной оценке, погибло 58 тыс. американских военных, более 1 млн вьетнамских солдат и до 2 млн мирных граждан. Конфликт нашел отражение не только в мировой культуре, но и привел к появлению так называемого «вьетнамского синдрома».