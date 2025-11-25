Хорватское издание Advance сообщает, что западные дипломаты в Женеве заявляют о «значительном прогрессе» в переговорах по Украине и уверяют, что проект соглашения может появиться «в ближайшее время». Однако, отмечает Advance, продолжение боевых действий показывает: до настоящего мира еще далеко.

По данным издания, на фронте сохраняются тенденции, неблагоприятные для Киева: российские войска «постепенно продвигаются на нескольких направлениях», а украинская сторона «говорит о тяжелой ситуации» в ряде регионов. Это создает контекст, в котором Москва может утверждать, что находится «в более выгодном положении», тогда как Киев вынужден вести переговоры с ослабленными позициями.

Advance пишет, что первоначальный вариант мирного плана США из 28 пунктов выглядел «как документ, написанный в Москве и перепечатанный в Белом доме». Он предусматривал территориальные уступки в пользу России, ограничение численности украинской армии и отказ от вступления в НАТО. После резкой критики со стороны Киева и европейских столиц документ был сокращен до 19 пунктов, а наиболее спорные положения были убраны.

Эти изменения, пишет издание, сделали проект ближе к европейской позиции, но дальше от требований Москвы. Россия уже отклонила отдельное европейское предложение, направленное на «заморозку» конфликта по текущей линии фронта и предоставление Украине гарантий безопасности без вступления в НАТО. Для Кремля это означало бы отсутствие юридического признания территориальных приобретений и долгосрочную защиту Украины со стороны Запада.

По оценке Advance, позиции всех участников остаются двойственными. Киев настаивает, что не пойдет на уступки и не признает изменение границ. Но одновременно политическая ситуация в Украине осложняется внутренними проблемами и военным давлением. Европа стремится участвовать в процессе, но ее возможности ограничены зависимостью от американской поддержки. Москва же дает понять, что в случае отказа Украины от приемлемых условий наступление продолжится.

В конце статьи говорится о том, что документ действительно может появиться «в ближайшее время», но то, что формулируется в Женеве, «больше похоже на перемирие, чем на мирный договор». Ключевые вопросы — статус территорий, гарантии безопасности, судьба санкций и возможные репарации — остаются нерешенными, а значит, вокруг дальнейшей судьбы конфликта сохраняется неопределенность.