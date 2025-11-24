Советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что первоначальный вариант мирного плана из 28 пунктов, который был публично обнародован, претерпел значительные изменения и «больше не существует» в своем изначальном виде. Об этом он написал в своем Facebook*.

По словам Бевза, в документ были внесены правки: часть пунктов была изъята, а часть — изменена, причем ни одно замечание со стороны Украины не осталось без внимания. Бевз также отметил, что в публичных обсуждениях плана «конспирологии было в разы больше, чем реальности», и что окончательные решения по самым сложным вопросам будут приниматься на уровне президентов.

Этот план, изначально предложенный США, стал предметом обсуждения на встрече в Женеве 23 ноября между американскими и украинскими представителями, в которой также участвовала делегация Евросоюза, предлагающая свою альтернативную инициативу.

По итогам этих переговоров обе стороны — и Киев, и Вашингтон — сообщили о разработке «обновленных и усовершенствованных рамок мирного урегулирования». Белый дом опубликовал заявление, в котором указал, что украинская сторона после внесенных изменений и полученных разъяснений сочла текущий проект плана отражающим национальные интересы Украины и обеспечивающим надежные механизмы для ее безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что по согласованию с Украиной США обсудят результаты переговоров с Россией, признавая, что у Москвы есть «право голоса» в этом вопросе.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что Москва «не видела никакого плана» и знает лишь о том, что в первоначальный текст были внесены некие корректировки. Что касается альтернативных предложений ЕС, Песков отметил, что обсуждать документ через СМИ некорректно, и выразил сомнения в достоверности такой информации.

*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России