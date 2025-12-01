30 ноября во Флориде прошла встреча представителей США и Украины. Стороны обсуждали детали мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Украинскую делегацию впервые вместо Андрея Ермака возглавлял глава СНБО Украины Рустем Умеров, а американскую — госсекретарь США Марко Рубио. Что СМИ пишут о переговорах, которые состоялись в гольф-клубе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, — в материале RTVI.

Встреча во Флориде стала очередным этапом нового раунда переговорного процесса по Украине, который запустила мирная инициатива Белого дома из 28 пунктов, пишет Reuters. Критики изначального проекта увидели в нем исключительную выгоду для России, после чего в результате ноябрьских переговоров в Женеве представители США и Украины выработали новую версию документа.

Марко Рубио отдельно отметил, что переговоры во Флориде состоялись в продолжение женевской встречи. Однако теперь во главе украинской делегации стоял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Он заменил на этой должности Андрея Ермака, ранее ушедшего в отставку с поста главы Офиса президента Украины из-за коррупционного скандала.

Как Рубио, так и Умеров назвали воскресную встречу продуктивной, но подробностей не привели. В то же время госсекретарь США признал, что участникам переговорного процесса предстоит еще «много работы».

Terry Renna / AP

Глава американской делегации также намекнул, что частью «уравнения» по урегулированию конфликта должна стать Россия. На этом фоне AFP cообщило со ссылкой на источники, что 2 декабря специальный посланник президента США Стив Уиткофф должен встретиться в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Источник The Wall Street Journal добавил, что столицу России Уиткофф посетит вместе с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

По словам двух украинских чиновников, обсуждения во Флориде главным образом были сфокусированы на определении границы «де-факто» между Россией и Украиной в рамках потенциального мирного соглашения, передает Axios. Если в течение первого часа встречи делегации беседовали в расширенном составе, то после за столом переговоров осталось по три участника от каждой стороны: от США — Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, от Украины — Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и замглавы ГУР Вадим Скибицкий.

Оставшись вшестером, участники переговоров практически целиком сосредоточились на территориальном вопросе, рассказали собеседники портала. Они также добавили, что встреча была сложной и напряженной, но продуктивной. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник в беседе с Axios назвал переговоры позитивными.

В то же время украинский источник AFP отметил, что «непростой» переговорный процесс во Флориде шел нелегко, хотя и имел «конструктивный» характер. По его словам, стороны хотели добиться «конкретного результата» в преддверии дальнейших переговоров между США и Россией.

Американцы в ходе дискуссии с украинцами были намерены согласовать окончательные пункты плана перед поездкой в Москву, рассказал AFP другой высокопоставленный источник. Он добавил, что участники переговоров «пытались быть конструктивными и найти решение», однако оказалось «проблематично» найти приемлемые для обеих сторон формулировки, поскольку представители США «считают себя исключительно посредниками», а не партнерами Киева. Особенно это коснулось территориального вопроса, отметил источник агентства.

Между тем, по информации The Wall Street Journal, помимо территориального спора, во Флориде были подняты и такие темы, как новые выборы на Украине и характер гарантий безопасности Киева со стороны США и Запада.

По словам источника CNN, стороны обсудили возможный сценарий, при котором Украина «фактически будет лишена возможности» вступить в НАТО, при этом ее «никто не заставит отказаться от этого стремления официально, в юридическом смысле». Подобную схему возможно было бы осуществить через прямые договоренности стран-членов НАТО с Москвой, однако финальное решение по такому варианту компромисса пока что отсутствует, подчеркнул собеседник телеканала.