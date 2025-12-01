30 ноября во Флориде прошла встреча представителей США и Украины. Стороны обсуждали детали мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Украинскую делегацию впервые вместо Андрея Ермака возглавлял глава СНБО Украины Рустем Умеров, а американскую — госсекретарь США Марко Рубио. Что СМИ пишут о переговорах, которые состоялись в гольф-клубе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, — в материале RTVI.

Встреча во Флориде стала очередным этапом нового раунда переговорного процесса по Украине, который запустила мирная инициатива Белого дома из 28 пунктов, пишет Reuters. Критики изначального проекта увидели в нем исключительную выгоду для России, после чего в результате ноябрьских переговоров в Женеве представители США и Украины выработали новую версию документа.

Марко Рубио отдельно отметил, что переговоры во Флориде состоялись в продолжение женевской встречи. Однако теперь во главе украинской делегации стоял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Он заменил на этой должности Андрея Ермака, ранее ушедшего в отставку с поста главы Офиса президента Украины из-за коррупционного скандала.

Как Рубио, так и Умеров назвали воскресную встречу продуктивной, но подробностей не привели. В то же время госсекретарь США признал, что участникам переговорного процесса предстоит еще «много работы».

Глава американской делегации также намекнул, что частью «уравнения» по урегулированию конфликта должна стать Россия. На этом фоне AFP cообщило со ссылкой на источники, что 2 декабря специальный посланник президента США Стив Уиткофф должен встретиться в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Источник The Wall Street Journal добавил, что столицу России Уиткофф посетит вместе с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

По словам двух украинских чиновников, обсуждения во Флориде главным образом были сфокусированы на определении границы «де-факто» между Россией и Украиной в рамках потенциального мирного соглашения, передает Axios. Если в течение первого часа встречи делегации беседовали в расширенном составе, то после за столом переговоров осталось по три участника от каждой стороны: от США — Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, от Украины — Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и замглавы ГУР Вадим Скибицкий.

Оставшись вшестером, участники переговоров практически целиком сосредоточились на территориальном вопросе, рассказали собеседники портала. Они также добавили, что встреча была сложной и напряженной, но продуктивной. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник в беседе с Axios назвал переговоры позитивными.

В то же время украинский источник AFP отметил, что «непростой» переговорный процесс во Флориде шел нелегко, хотя и имел «конструктивный» характер. По его словам, стороны хотели добиться «конкретного результата» в преддверии дальнейших переговоров между США и Россией.

Американцы в ходе дискуссии с украинцами были намерены согласовать окончательные пункты плана перед поездкой в Москву, рассказал AFP другой высокопоставленный источник. Он добавил, что участники переговоров «пытались быть конструктивными и найти решение», однако оказалось «проблематично» найти приемлемые для обеих сторон формулировки, поскольку представители США «считают себя исключительно посредниками», а не партнерами Киева. Особенно это коснулось территориального вопроса, отметил источник агентства.

Между тем, по информации The Wall Street Journal, помимо территориального спора, во Флориде были подняты и такие темы, как новые выборы на Украине и характер гарантий безопасности Киева со стороны США и Запада.

По словам источника CNN, стороны обсудили возможный сценарий, при котором Украина «фактически будет лишена возможности» вступить в НАТО, при этом ее «никто не заставит отказаться от этого стремления официально, в юридическом смысле». Подобную схему возможно было бы осуществить через прямые договоренности стран-членов НАТО с Москвой, однако финальное решение по такому варианту компромисса пока что отсутствует, подчеркнул собеседник телеканала.