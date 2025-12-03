Тезис о том, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями США в Кремле отверг американский мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, неверен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время брифинга с журналистами представителя Кремля спросили, можно ли считать правильно формулировку, согласно которой Путин на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером 2 декабря «отверг» план США. Песков ответил: «Нет, она не будет правильной», передает телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

«Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера первый раз, и, опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое», — сказал он, назвав встречу в Кремле «нормальным рабочим процессом поиска компромисса».

Песков отметил, что иных деталей прошедших переговоров Кремль раскрывать не планирует.

«Мы специально не будем ничего добавлять. Имеется понимание, что чем в большей тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров. Вот этого принципа мы будем придерживаться», — пояснил пресс-секретарь президента, выразив надежду на то, что «американские визави» также будут придерживаться этого принципа.

Уиткофф и Кушнер 2 декабря прибыли в Москву, где встретились с Путиным, встреча продлилась около пяти часов. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на переговорах обсуждались не «конкретные формулировки» мирного плана США, а «суть того, что заложено в эти американские документы». По его словам, «некоторые формулировки» российской стороне «не подходят», в частности, по территориальному вопросу «компромиссного варианта найдено не было».

3 декабря журналист Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рауфоглу сообщил об отмене встречи Уиткоффа и Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.