Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Индию дал интервью индийскому телеканалу India Today. В нем глава государства ответил на вопросы о переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, ходе военных действий в зоне СВО и международных отношениях. Главные заявления президента — в материале RTVI.

Мирный план разделили на четыре пакета

Путин назвал очень полезной и нужной прошедшую 2 декабря в Москве встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

«Эта встреча была необходима», — сказал он.

Как рассказал президент, представители США привезли в Россию предложения, основанные на договоренностях Москвы и Вашингтона, достигнутых в ходе саммита на Аляске. По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов мирного плана Дональда Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. «Но по сути это те же самые [пункты]», — пояснил он.

Путин отметил, что в ходе переговоров в Кремле ему пришлось пройтись практически по каждому пункту плана США по Украине. По этой причине встреча была продолжительной — она продлилась около пяти часов.

В числе обсуждаемых предложений были в том числе вопросы, с которыми российская сторона не согласна, сообщил президент. «Где-то говорили о том, что, да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем», — рассказал он.

Говорить сейчас о том, какие предложения мирного плана США устраивают или не устраивают Россию, Путин счел преждевременным. По его словам, это может нарушить «режим работы», которую инициирует американская сторона.

«Я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать», — добавил президент.

«Сложная миссия»

Поиск путей мирного урегулирования Путин назвал «сложной работой». «Это <…> сложная миссия, которую взял на себя президент Трамп. Добиться, чтобы конфликтующие стороны пришли к какому-то консенсусу — это непростая задача.Но президент Трамп действительно — я в этом уверен — искренне пытается это сделать», — дал свою оценку глава государства.

Представители США, проводя контакты с Россией, Европой и Украиной, занимаются челночной дипломатией, отметил Путин.

«Поговорили с представителем Украины, потом поговорили с европейцами, потом приехали к нам, потом у них опять встреча с украинцами и европейцами», — заявил российский лидер. Стало известно, как в Белом доме оценили встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным «Довоевались»

На вопрос о том, как закончится российско-украинский конфликт, Путин начал свой ответ с того, что на протяжении восьми лет Россия не признавала ДНР и ЛНР, пытаясь наладить отношения между этими республиками и остальной Украиной.

«Когда мы поняли, что это невозможно, что их просто уничтожают, мы были вынуждены признать их. И не просто признать их как свою частичную территорию, а в рамках административных границ, когда они существовали еще в советские времена, а затем и во времена независимой Украины после обретения ею независимости в рамках административных границ», — заявил президент.

После референдума власти Украины отказались выводить войска из Донбасса, предпочли воевать и «сейчас довоевались», продолжил Путин.

«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну, вот сейчас довоевались», — сказал он.

Территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России «в любом случае», выразил мнение Путин.