Делегация США в составе спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера, проводившая переговоры в Москве, проинформировала американского лидера Дональда Трампа и украинских официальных лиц о результатах встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Reuters представитель Белого дома, переговоры были охарактеризованы как «обстоятельная и продуктивная встреча».

Встреча прошла в Кремле 2 декабря. С российской стороны, помимо Путина, в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Несмотря на продуктивный диалог, по итогам встречи сторонам не удалось достичь компромисса по ключевым аспектам мирного плана, включая основной территориальный вопрос, уточнял Ушаков.

Позднее помощник президента России рассказал, что центральной темой на переговорах стал вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО. При этом он отказался раскрывать детали обсуждения, сославшись на договоренность между Москвой и Вашингтоном о конфиденциальности подробностей диалога.

Комментируя заявление Путина о необходимости международного признания будущего мирного договора, Ушаков подтвердил, что эта тема также обсуждается на российско-американских переговорах.

На уточняющий вопрос о том, подразумевается ли признание лишь на двустороннем уровне, помощник президента ответил: «Международное признание — это уже говорит, что это не только двусторонние [отношения]».

Ушаков подчеркнул, что вопросы урегулирования конфликта и признания возможных договорённостей являются предметом исключительно диалога между Россией и США. «Других переговоров пока не ведется <…> Контакты ведутся только между Москвой и Вашингтоном исключительно», — заявил он.

Также помощник президента отметил, что на ход и характер переговоров положительно повлияли успехи российской армии в зоне специальной военной операции.

Вместе с тем Ушаков дал положительную оценку состоявшимся в Кремле переговорам с американской делегацией, назвав их содержательными и полезными. Он охарактеризовал атмосферу встречи как деловую, а настрой обеих сторон — как рабочий.

Помощник Путина заверил, что диалог с представителями США будет продолжен. По его словам, американская сторона выразила готовность работать над достижением долгосрочного урегулирования, принимая во внимание ключевые предложения, выдвинутые Россией.