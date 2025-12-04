Президент при этом отрицательно ответил на вопрос, обсуждалось ли это на его встрече в Москве с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Путин также отметил, что пятичасовая продолжительность встречи с Уиткоффом и Кушнером обусловлена тем, что работа над привезенным мирным планом по Украине сложна. По его словам, подробно разбирался каждый пункт, и не со всеми из них Москва была согласна.

Путин пояснил, до встречи с американской стороной в Москве не видели новых инициатив.

«Поэтому нам пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени, — пояснил президент. — Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная».

Путин отметил, что были вопросы, по которым не был достигнут консенсус. «Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа, — сказал он. — Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа».