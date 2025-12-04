Россия не собирается возвращаться в «Большую восьмерку» (G8), сказал президент Владимир Путин в интервью India Today.
«Нет», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос. По словам Путина, он практически перестал ездить на саммиты G8 еще до начала украинских событий в 2014 году.
Президент при этом отрицательно ответил на вопрос, обсуждалось ли это на его встрече в Москве с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Путин также отметил, что пятичасовая продолжительность встречи с Уиткоффом и Кушнером обусловлена тем, что работа над привезенным мирным планом по Украине сложна. По его словам, подробно разбирался каждый пункт, и не со всеми из них Москва была согласна.
Путин пояснил, до встречи с американской стороной в Москве не видели новых инициатив.
«Поэтому нам пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени, — пояснил президент. — Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная».
Путин отметил, что были вопросы, по которым не был достигнут консенсус. «Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа, — сказал он. — Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа».
В конце ноября британское издание UnHerd писало, что на фоне разногласий между Европой и США по поводу предлагаемого мирного плана по Украине в обеих версиях документа — как в первоначальной разработке Стива Уиткоффа и Кирилла Дмитриева, так и в европейском контрпредложении — фигурирует идея о возвращении России в состав G8.
По данным UnHerd, лидеры Франции и Германии публично заявили, что не поддерживают шаги, которые могли бы привести к возобновлению формата G8 с участием России.