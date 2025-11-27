Британское издание UnHerd пишет, что на фоне разногласий между Европой и США по поводу предлагаемого мирного плана по Украине в обеих версиях документа — как в первоначальной разработке Стива Уиткоффа и Кирилла Дмитриева, так и в европейском контрпредложении — фигурирует идея о возвращении России в состав G8. Москва была отстранена от группы в 2014 году после присоединения Крыма и официально вышла из нее в 2017-м.

Как отмечает UnHerd, лидеры Франции и Германии — Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц — публично заявили, что не поддерживают шаги, которые могли бы привести к возобновлению формата G8 с участием России.

Группа семи ведущих экономик была создана в середине 1970-х годов, а Россия вошла в нее в 1997 году, несмотря на тяжелое состояние экономики. Сейчас же, подчеркивает издание, глобальный баланс сил изменился: Китай и Индия стали крупнейшими мировыми экономиками, а сама Россия по объему ВВП опережает некоторые страны «старой» семерки.

Кроме того, G7 в последние годы частично утратила влияние на фоне роста роли G20, где представлены более динамично развивающиеся экономики, включая Мексику, Индонезию, Южную Корею, Турцию и Россию. Устойчивость российской экономики, отмечает UnHerd, несмотря на санкции и ограничение доступа к западным рынкам, стала важным фактором мировой политики.

По оценке издания, обсуждение идеи возвращения России в G8 отражает стремление европейских государств сохранить международный вес. Формат «восьмерки», по мнению автора статьи, рассматривается как инструмент, который может помочь Европе избежать выпадения из ключевых переговорных площадок и ослабить риск формирования возможной оси между Москвой и Вашингтоном.

В публикации подчеркивается, что независимо от того, будет ли Россия приглашена обратно в G8, кризис вокруг формата указывает на общий процесс: традиционные западные структуры, через которые страны G7 десятилетиями поддерживали экономическое и политическое доминирование, постепенно теряют свое значение в условиях меняющегося мирового порядка.