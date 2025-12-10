«Дешевое перемирие» между Украиной и Россией, при котором Киев будет вынужден уступить часть территории, приведет к «дорогому миру» для всей Европы, сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью Sky News.

Глава ведомства подчеркнул, что такое перемирие может спровоцировать проблемы с безопасностью на несколько поколений вперед, а будущее Европы окажется «под угрозой». Эйде считает, что Украина, ее европейские союзники и Соединенные Штаты должны стремиться выработать общую позицию.

«Но я беспокоюсь, что мы можем прийти к тому, что я называю «дешевым перемирием», которое приведет к очень дорогому миру», — отметил министр.

Эйде также пояснил, что за каждым конфликтом следует «послевоенная эпоха», которая зависит от условий прекращения боевые действия. По его словам, неосторожные действия могут привести к задержанию на определенных этапах, которые сложно трудно преодолеть.

«Так что, если мы уйдем с чувством глубокой неопределенности, <…> когда мы достигнем мира в Украине, это станет проблемой для всей Европы. Так что наше будущее здесь под большим вопросом», — добавил глава МИД.

Отвечая на вопрос о том, что он имел в виду под «дешевым перемирием», Эйде сказал: «Если Украина будет вынуждена отказаться от территорий, которые она в настоящее время удерживает военным путем, я думаю, это будет очень проблематично».

CNN со ссылкой на европейских чиновников сообщает, что президент США Дональд Трамп из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах может обвинить Киев и Европу в том, что они препятствуют заключению соглашения.

«Бесконечная война становится для него все большей политической обузой», — сказал собеседник телеканала.

The Financial Times ранее писала, что Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому «несколько дней» на то, чтобы согласится с мирным планом Вашингтона. Американский лидер надеется, что заключить соглашение удастся к католическому Рождеству — 25 декабря.

3 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новогоднее перемирие в зоне военной операции на Украине пока не обсуждается. По его словам, «сейчас идет другой совсем процесс», не уточнив, о чем идет речь.

Накануне Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию с Россией. Президент Украины также ответил на призыв американского лидера Дональда Трампа провести выборы и признал, что у Украины нет шансов вступить в НАТО. По словам Зеленского, несмотря на то, что Киев охраняет стремление к членству в альянс, ключевые члены альянса, включая США, пока не готовы поддержать вступление Украины в блок.