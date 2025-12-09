Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна сможет подготовиться к президентским выборам в течение нескольких месяцев при условии помощи западных партнеров в обеспечении безопасности. Глава государства отметил, что домыслы о том, что голосование не проводится из-за его желания удержаться у власти, безосновательны и не соответствуют действительности, пишет УНИАН.

«Я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60—90 дней Украина будет готова», — сказал он, добавив, что проведение выборов в стране — это «вопрос украинского народа, а не народов других государств».

В то же время Зеленский обозначил основные сложности с организацией выборов во время боевых действий. По его словам, главным препятствием является безопасность: как провести голосование в условиях постоянных обстрелов и ракетных атак.

«Что касается наших военных, вопрос, как они будут голосовать. И второй вопрос — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — пояснил он журналистам.

Вместе с тем украинский лидер признал, что у его страны нет шансов вступить в НАТО. Зеленский отметил, что, несмотря на то, что Киев охраняет стремление к членству в НАТО, ключевые члены альянса, включая США, пока не готовы поддержать вступление Украины в блок. Он также выразил уверенность в том, что Россия никогда не согласится на членство возглавляемой им страны в объединении.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Киев провести выборы, повторив это 9 декабря в интервью Politico. Он выразил мнение, что отсутствие голосования подрывает демократические принципы Украины.

«Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — заявил он.