Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Владимир Зеленский не является легитимной властью на Украине. Американский лидер назвал такие тезисы «чушью».

На заседании кабинета администрации в Белом доме журналисты обратились к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу с просьбой прокомментировать заявление Лаврова. Вместо Уиткоффа на заданный вопрос ответил сам Трамп.

«Не важно, что они говорят. Стив может ответить, но я могу ответить тоже: не важно, что они говорят. Это все полная чушь», — сказал Трамп.

Вслед за этим американский лидер задал вопрос Уиткоффу, есть ли у него иной ответ. Спецпосланник сказал, что согласен с Трампом.

21 августа Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром сказал, что президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. При этом министр отметил, что, когда встанет вопрос о подписании договоренностей, следует решить вопрос с легитимностью украинского президента.

24 августа министр иностранных дел России заявил в интервью NBC, что Москва не считает Зеленского легитимным лидером, но признает его статус руководителя де-факто. По словам Лаврова, Россия не считает встречу российского и украинского президентов целесообразной, если она будет сосредоточена на «воображаемом эффекте», который создают «шоумены».

Российские официальные лица не раз подчеркивали нелегитимность украинского президента. Поводом стало то, что в мае 2024-го истек срок Зеленского полномочий в качестве главы государства. Но на Украине действует военное положение, так что очередные выборы отменены.

Есть еще один фактор, который мешает президентам России и Украины встретиться лично. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с представителями российской власти. Впрочем, в мае он объяснил, что ограничения, которые прописаны в документе, его не касаются.