Вопрос о личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского вновь стал актуальным после того, как Москва и Киев вернулись за стол переговоров. 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд, после которого глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что Украина предложила провести встречу лидеров до конца августа. Подробнее о том, возможен ли саммит президентов в ближайшее время, — в материале RTVI.

Третий раунд в Стамбуле

Представители Москвы и Киева вновь встретились в турецком Стамбуле — спустя полтора месяца после прошлых переговоров. Еще до их начала Зеленский сообщил, что приоритетной темой для Украины станет немедленное прекращение огня. Другими важными для Киева темами были заявлены дальнейший обмен пленными, возвращение детей и подготовка саммита Путина и Зеленского.

«По поручению президента украинская делегация прибыла в Стамбул. Перед переговорами провели финальную подготовку. Мы продолжаем работать ради справедливого и устойчивого мира. <…> Такая встреча [лидеров] способна разблокировать реальный политический прогресс. Россия должна продемонстрировать готовность», — заявил Рустем Умеров по итогам встречи с представителями России.

Глава украинской делегации добавил, что Киев предложил провести саммит президентов двух стран до конца августа.

В Москве пока не спешат принимать это приглашение. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что встреча лидеров должна поставить точку в военном конфликте.

«На самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а «ставить точку», подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла», — сказал он журналистам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул: саммит Путина и Зеленского нецелесообразен, пока не будут согласованы условия мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи», — объяснил пресс-секретарь президента России.

Почему президенты не могут встретиться

О том, что Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо лично сесть за стол переговоров, говорят не только эксперты и политологи. Например, Дональд Трамп с момента возвращения в Белый дом постоянно призывал Москву и Киев к переговорам на высшем уровне.

«Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться. <…> Я хочу видеть прекращение огня и хочу видеть заключение сделки», — говорил президент США еще в феврале.

С момента своей инаугурации Трамп успел несколько раз лично встретиться с Зеленским, а также неоднократно говорил с Путиным по телефону. Последний такой разговор состоялся 3 июля, а спустя 10 дней глава Белого дома выдвинул России ультиматум завершить конфликт в течение 50 дней.

К переговорам также периодически призывает и Киев, в частности, сам Зеленский. В конце июня он говорил, что готов к встрече в формате «Трамп — Путин — Зеленский».

Москва в целом не против саммита на высшем уровне. Еще в январе Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что Москва готова вести переговоры «с кем угодно», но есть важное «но», которое касается Владимира Зеленского.

«Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — сказал российский лидер.

Российские официальные лица не раз подчеркивали нелегитимность Владимира Зеленского. Поводом стало то, что в мае 2024-го истек срок его полномочий в качестве президента. Но на Украине действует военное положение, так что очередные выборы отменены.

Есть еще один фактор, который мешает президентам России и Украины встретиться лично. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с представителями российской власти. Впрочем, в мае он объяснил, что ограничения, которые прописаны в документе, его не касаются.