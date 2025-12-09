Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с итальянской газетой La Repubblica заявил, что готов к проведению президентских выборов в стране. Таким образом он отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа, который в интервью Politico ранее высказался за необходимость голосования на Украине, передает «Страна.ua».

«Я всегда готов», — сказал Зеленский.

Ранее в интервью Politico Трамп высказал мнение, что украинские власти используют конфликт с Россией как предлог для отказа от выборов.

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, украинский народ бы… у него должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов», — заявил он.

Трамп также подверг сомнению демократичность Украины из-за отсутствия голосования, отметив, что разговоры о демократии теряют смысл, когда ее фундаментальные принципы не соблюдаются.

Российская сторона неоднократно заявляла о нелегитимности Зеленского как президента Украины. В Москве неоднократно заявляли о нелегитимности Зеленского. В частности, в августе министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснял, что Москва признает его де-факто главой режима и готова с ним встречаться в этом качестве, но для подписания юридических документов необходимо, чтобы подписывающее лицо было легитимным.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин во время своего официального визита в Пекин отметил, что, согласно украинскому законодательству, президентские полномочия в условиях военного положения не подлежат продлению. Он указал, что в такой ситуации они должны переходить к председателю Верховной рады Украины.