Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с итальянской газетой La Repubblica заявил, что готов к проведению президентских выборов в стране. Таким образом он отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа, который в интервью Politico ранее высказался за необходимость голосования на Украине, передает «Страна.ua».

«Я всегда готов», — сказал Зеленский.

Ранее в интервью Politico Трамп высказал мнение, что украинские власти используют конфликт с Россией как предлог для отказа от выборов.

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, украинский народ бы… у него должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов», — заявил он.

Трамп также подверг сомнению демократичность Украины из-за отсутствия голосования, отметив, что разговоры о демократии теряют смысл, когда ее фундаментальные принципы не соблюдаются.

Российская сторона неоднократно заявляла о нелегитимности Зеленского как президента Украины. В Москве неоднократно заявляли о нелегитимности Зеленского. В частности, в августе министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснял, что Москва признает его де-факто главой режима и готова с ним встречаться в этом качестве, но для подписания юридических документов необходимо, чтобы подписывающее лицо было легитимным.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин во время своего официального визита в Пекин отметил, что, согласно украинскому законодательству, президентские полномочия в условиях военного положения не подлежат продлению. Он указал, что в такой ситуации они должны переходить к председателю Верховной рады Украины.

Согласно Конституции Украины, пятилетний президентский срок Владимира Зеленского, избранного в 2019 году, официально завершился в ночь на 21 мая 2024 года. Однако в условиях продолжающихся боевых действий президент отказался назначать выборы. Примечательно, что действующее законодательство Украины в такой ситуации запрещает проводить только парламентские выборы, но не президентские.

В феврале 2025 года Верховная рада Украины со второй попытки приняла постановление о продлении полномочий Зеленского до момента инаугурации нового избранного президента. На первом голосовании это решение было отклонено. Сам Зеленский ранее высказывался о возможности проведения выборов, но лишь после прекращения огня.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что на организацию президентских выборов на Украине, если они будут назначены, может потребоваться до одного года. Он пояснил, что для проведения легитимного голосования стране необходимо сначала разработать и утвердить соответствующую законодательную базу.

По оценке Новикова, процесс начнется с «переходного периода» продолжительностью три-четыре месяца, в течение которого на Украине должно восстановиться «элементарное подобие политической жизни». Лишь после этого, полагает депутат, можно будет сформировать прозрачную избирательную систему, и только на её основе объявлять о старте избирательной кампании.

Трамп резко ответил на заявления Лаврова о нелегитимности Зеленского