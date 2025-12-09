Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине пришло время провести президентские выборы. Такие мнение он высказал в интервью с журналисткой издания Politico.

«У них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — сказал президент США.

Он отметил, что ситуация в отношениях между Москвой и Киевом не улучшается, а украинские власти используют конфликт для оттягивания проведения выборов. При этом глава Белого дома не исключил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский мог бы одержать победу на выборах (в случае выдвижения его кандидатуры. — Прим. RTVI).

Трамп также заявил, что преимущество в конфликте на Украине за Россией и оно, по его мнению, всегда было за ней. Он добавил, что переговорная позиция у Москвы сильнее, чем у Киева. При этом американский лидер добавил, что Европа не справляется с российско-украинским конфликтом и не делает необходимых усилий для его урегулирования.

Кроме того, президент США снова заверил, что Украину «давно не собираются принимать в НАТО».

«Это всегда было, задолго до [прихода к власти президента России Владимира] Путина, было понимание, что Украина не вступит в НАТО. Это было задолго до Путина, честно говоря. А теперь они настаивают. Знаете, когда Зеленский впервые встретился с Путиным, он сказал: „Я хочу две вещи. Я хочу вернуть Крым, и мы будем членом НАТО“. И он сказал это не очень любезно», — добавил американский лидер.

В конце сентября президент Украины в программе The Axios Show заявил, что готов уйти в отставку после завершения конфликта с Россией. Ведущий Барак Равид в интервью спросил Владимира Зеленского, видит ли он себя президентом Украины после завершения боевых действий, в мирное время.

В ответ Зеленский заявил, что если конфликт с Россией будет завершен, то он готов не участвовать в выборах, поскольку его главная цель — не избрание, а прекращение боевых действий.

«Если мы закончим войну с русскими, то да, я готов не идти [на выборы]. Потому что не это моя цель — выборы. Я очень хотел в трудный период времени быть со своей страной и помогать своей стране. <…> Моя цель — закончить войну», — пояснил он.

Также Зеленский дал утвердительный ответ на вопрос о том, будет ли он добиваться проведения президентских выборов в случае, если Москва согласится на прекращение огня.