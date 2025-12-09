Организация выборов президента Украины, если таковые состоятся, может занять до одного года, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что для реализации легитимных выборов в стране необходимо выработатьа соответсвующую законодательную основу.

По его словам, сначала украинцев ждет «переходный период» длиной в три-четыре месяца, за это время в стране должно восстановиться «элементарное подобие политической жизни». После этого появится прозрачная и понятная избирательная система, при наличии которой уже можно объявлять выборы.

«При самых быстрых оперативных действиях этот процесс не может занять меньше чем полгода, а скорее год. Должна быть выработана соответствующая законодательная база, чтобы все политические силы, представляющие различные идеологические концепции, могли участвовать в выборах», — заявил Новиков.

Эксперт отметил, что некоторые украинские политические партии за последние несколько лет были ликвидированы различными методами, включая «бандеровские погромы» и нелегитимные процедуры, в результате которых была запрещена Коммунистическая партия Украины.

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских партий». Как пояснили в пресс-службе парламента, согласно документу, под запрет подпадает любая политическая партия, которая ведет «антиукраинскую деятельность». На данный момент в стране запрещена деятельность свыше десятка партий, среди которых «Коммунистическая партия Украины», «Партия Шария», «Наши», «Держава», «Русь единая» и другие.

Еще одним ключевым условием, при котором будет вможно провести выборы, парламентарий назвал возобновление деятельности СМИ, придерживающихся разных идеологических воззрений.

«Не только бандеровскую или околобандеровскую идеологию, но и принципиально иную — социалистическую или коммунистическую», — отметил собеседник NEWS.ru

При отсутствии условий для полноценного участия в избирательной кампании разных кандидатов, результаты выборов «считать легитимными сложно», заключил Новиков.

Накануне президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Украине пора провести президентские выборы. Американский лидер отметил, что отношения Киева и Москвы не улучшаются, а власти Украины используют конфликт как основание для того, чтобы отложить выборы. При этом он не исключил, что Зеленский может одержать победу на выборах. По данным The Wall Street Journal, сроки проведения выборов на Украине обсуждались и во время встречи украинской и американской делегаций в Майами 30 ноября.

В тот же день The Economist со ссылкой на общественные опросы сообщил, что доверие к Зеленскому упало вдвое из-за коррупционного скандала вокруг его соратников. Издание, не называя конкретных цифр, утверждает, что по результатам опросов нынешний лидер страны проиграл бы на выборах главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову или экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, которого сейчас называют главным.

Последний однако заявлял о том, что не собирается принимать участие в президентских выборах. В посте в своем телеграм-канале он написал, что не считает возможным их проведение в условиях военного времени.

В сентябре 2025 года Зеленский говорил, что готов уйти в отставку при завершении конфликта с Россией. В разговоре с The Axios Show он заявил, что его главная цель — это прекращение боевых действий, а не переизбрание.

Полномочия Владимира Зеленского на посту президента истекли 20 мая 2024 года. 31 марта того же года должны были состояться выборы, однако их не проводили из-за военного положения.

В Кремле неоднократно говорили о том, что легитимность украинского лидера подошла к концу. Владимир Путин во время своего визита в Пекин в сентябре 2025 года упомянул, что по законам Украины полномочия президента не продлеваются, а передаются спикеру Верховной Рады.