Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опроверг информацию о выдвижении своей возможной кандидатуры на президентских выборах в стране. В своем телеграм-канале экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил, что считает проведение выборов невозможным в условиях военного времени.

«Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны», — подчеркнул Залужный.

Он призвал сообщать в правоохранительные органы о любых предложениях, поступающих от его имени, и заверил, что не создает ни избирательных штабов, ни партий, а также не поддерживает связи с политическими силами.

«Украинская правда» со ссылкой на французское издание Intelligence Online 8 октября написала, что Залужный якобы проводил консультации с некоторыми представителями высшего военного руководства относительно возможности их включения в избирательный список для потенциального участия в его президентской кампании.

По информации издания, вопрос о возможном преемнике Владимира Зеленского остается предметом обсуждения на протяжении нескольких лет. При этом Валерий Залужный воздерживается от комментариев относительно своих политических амбиций, а его окружение тщательно регулирует публичные выступления дипломата в Лондоне.

Согласно публикации, помимо Валерия Залужного, политические амбиции в контексте возможных президентских выборов может иметь и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. По сведениям Intelligence Online, его интересы представляет неправительственная организация «Государственная защита».

В то же время, как сообщает издание «Страна», Intelligence Online указывает на отсутствие у Залужного окончательного решения относительно выдвижения своей кандидатуры.

Ранее, в августе, медиасоветник Залужного и экс-журналистка Украинской службы Би-би-си Оксана Тороп опровергла слухи о подготовке экс-главкома ВСУ к участию в выборах. «Ни о каком предвыборном штабе речь не идет», — заявила она, подчеркнув, что позиция Залужного по этому вопросу остается неизменной.

Согласно публикации The Guardian, в ноябре 2024 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагал экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному присоединиться к политической команде Владимира Зеленского в преддверии будущих выборов, однако получил отказ.

Последние президентские выборы на Украине прошли в 2019 году, по итогам которых главой государства стал Владимир Зеленский. В настоящее время проведение выборов невозможно из-за действия военного положения, введенного 24 февраля 2022 года и регулярно продлеваемого властями.

18 августа во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом Зеленский выразил готовность к организации выборов, но подчеркнул, что они могут состояться только при обеспечении необходимых мер безопасности.

Согласно данным июльского опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», уровень доверия к Валерию Залужному составлял 73%, в то время как Владимиру Зеленскому доверяли 67% респондентов.